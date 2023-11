La ricerca dei migliori ospedali è una pratica comune perché le persone vogliono assicurarsi di ricevere la migliore assistenza medica possibile quando sono malate o hanno bisogno di cure mediche.

I più abili nosocomi, infatti, tendono a fornire un’assistenza medica di alta qualità e ciò si può tradurre in migliori risultati clinici, in una maggiore probabilità di sopravvivenza per i pazienti e in una migliore qualità della vita dopo il trattamento.

Ci sono poi degli ospedali che si distinguono per la loro specializzazione in determinate aree mediche, come il trattamento del cancro, la chirurgia cardiaca, la neurochirurgia, la trapiantologia e altre.

In aiuto di coloro che cercano i migliori ospedali al mondo, quindi, arriva l’ultima classifica 2023 di Newsweek, realizzata con l’ausilio del centro di ricerca Statista, che ha valutato più di 2300 ospedali in ventotto paesi del mondo. Nella realizzazione della classifica sono stati utilizzati indici di performance ospedaliera nonché opinioni/esperienze di operatori sanitari e pazienti.

I nosocomi italiani ci sono

Nell’ultima classifica dei migliori ospedali del mondo 2023 di Newsweek sono state aggiunge nuove specialità: dalla pediatria alla neurologia passando per l’oncologia.

Più nel dettaglio, sono stati diramati i risultati dei migliori 300 ospedali per cardiologia e oncologia, dei top 250 per pediatria e dei big 150 per endocrinologia, gastroenterologia e cardiochirurgia. Infine i migliori 125 per urologia, pneumologia, ortopedia, neurologia e neurochirurgia e i big 100 per ginecologia e ostetrica.

Ecco quali sono i primi 10 migliori ospedali al mondo:

1. Mayo Clinic – Rochester – United States

2. Cleveland Clinic – United States

3. Massachusetts General Hospital – United States

4. The Johns Hopkins Hospital – United States

5. Toronto General – University Health Network del Canada

6. Karolinska Universitetssjukhuset – Sweden

7. Charité – Universitätsmedizin Berlin – Germany

8. AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière della Francia

9. Singapore General Hospital – Singapore

10. UCLA Health – Ronald Reagan Medical Center – United States.

Nella lista compare poi al 38° posto il Policlinico Gemelli di Roma, alla posizione 60 il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, alla 64 l’ Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato e alla 65 il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.

Nella top 100 ci sono poi alla posizione 89 l’ Istituto Clinico Humanitas, alla 103 l’ Azienda Ospedaliera di Padova, alla 120 l’ Ospedale Borgo Trento, alla 134 l’ Ospedale Papa Giovanni XXIII e alla 151 l’IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova.

C’è anche la classifica di Newsweek dei migliori ospedali per oncologia 2023 dove dominano tre americani. Esattamente L’MD Anderson Cancer Center di Houston, il Memorial Sloan Kettering Cancer enter di New York e la Mayo Clinic di Rochester.

Ci sono anche ospedali italiani piazzati in modo discreto. C’è, ad esempio, l’Istituto europeo di oncologia che è 16esimo al mondo seguito dall’Istituto nazionale dei tumori (19esimo). La lista prosegue con il Gemelli di Roma in posizione 34 seguito dall’Humanitas di Rozzano alla posizione 37 e dal Niguarda di Milano alla posizione 49. Troviamo poi il Pascale di Napoli in cinquantesima posizione, la Molinette di Torino al settantaquattresimo posto e il San Raffaele di Milano alla posizione 75.

Riassumendo…

1. Come ogni anno arriva puntuale la classifica dei migliori ospedali 2023 di Newsweek

2. Nelle prime tre posizioni ci sono la Mayo Clinic – Rochester, la Cleveland Clinic e il Massachusetts General Hospital, tutti e tre negli United States

3. Nella lista dei migliori al mondo ci sono anche nosocomi italiani: il 38° posto è del Policlinico Gemelli di Roma, il 60° del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e il 64° dell’Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato

4. Per oncologia, invece, in Italia domina l’Istituto nazionale tumori (19esimo posto), Gemelli di Roma (34esimo) e l’Humanitas di Rozzano (37esimo).

