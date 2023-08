Migliori ospedali oncologia, 10 italiani nella top 100

Chi critica la mala sanità nel nostro paese potrebbe ricredersi dopo aver dato un’occhiata alla classifica dedicata ai migliori ospedali di oncologia nel mondo. Nella top 100 stilata dagli esperti ci sono infatti ben 10 strutture italiane. Vediamo di quali si tratta e che posizioni occupano in lista.

World’s Best Specialized Hospitals

Su Newsweek è spuntata la classifica dei migliori ospedali oncologici al mondo. Si tratta di una lista particolarmente importante anche per l’Italia, visto che nella top 100 ci sono ben 10 strutture del nostro paese. Prima di scoprire di quali si tratta, diamo il giusto spazio anche alle posizioni straniere, quelle che hanno ottenuto le zone più alte della classifica. Anche per questo 2023, proprio come lo scorso anno, al primo posto c’è l’MD Anderson Cancer Center di Houston. A seguire abbiamo il Memorial Sloan Kettering Cancer Center, sempre negli States. Terza posizione per il francese Institut Gustave RoussyVillejuif che precede il Dana-Farber Cancer Institute di Boston e il Mayo Clinic di Rochester.

La top ten si completa purtroppo con strutture tutte presenti in altri paesi del mondo: il Samsung Medical Center e Asan Cancer Institute di Seul, in Corea del Sud, il Johns Hopkins Hospital di Baltimora, il Princess Margaret Cancer di Toronto, in Canada e il National Cancer Center Hospital di Tokyo, in Giappone. È quindi arrivato il momento di dare spazio alle posizioni che vedono protagoniste le nostre strutture ospedaliere. Quali sono le migliori italiane per quanto riguarda l’oncologia? Per chi non lo sapesse si tratta della branca specialistica della medicina che concerne lo studio e il trattamento dei tumori.

Migliori ospedali di oncologia, le strutture italiane

Eccoci quindi giunti finalmente alla parte della classifica che interessa noi italiani.

Al 93esimo posto abbiamo l’Istituto Oncologico Candiolo, in provincia di Torino;

Al 68esimo posto c’è invece il San Raffaele di Milano. Si tratta di un importante passo avanti, visto che nella scorsa edizione andata in scena lo scorso anno era 80esimo;

64esimo posto per Ao Padova Reparto oncologico;

Posizione 60 per Ospedale Molinette di Torino;

46esimo posto per Istituto Pascale di Napoli. Grande soddisfazione per il capoluogo campano, visto che più volte la sanità del meridione, e in particolare proprio di Napoli, è stata spesso additata come inadeguata.

41esima posizione per Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano;

38esimo posto per Policlinico Gemelli di Roma;

In 25esima posizione troviamo invece Istituto clinico Humanitas di Rozzano in provincia di Milano;

Entriamo nelle zone calde mondiale con il 17esimo posto appannaggio dell’Istituto nazionale dei tumori sito a Milano;

12esima posizione mondiale per Istituto oncologico europeo, sempre a Milano. Questa risulta quindi essere la struttura che in questo 2023 si posizione al primo posto tra quelle italiane.

