Qualità del gusto e benefici nutrizionali: ecco due dei motivi che inducono molti a cercare la migliore acqua minerale naturale presente nei supermercati. Alcune persone preferiscono infatti il sapore di una certa marca rispetto a un’altra perché spesso esso è influenzato dalla quantità e dal tipo di minerali presenti in essa (possono conferirle infatti un sapore unico). Altri cercano invece quelle che possiedono un alto contenuto di minerali perché si adatta meglio alle loro esigenze dietetiche.

Come tutti immagineranno, il mercato dell’acqua minerale è molto importante nel nostro paese. Ogni anno, infatti, si producono circa 16 miliardi di bottiglie e si stima che ogni persona ne consumi (in media) circa 225 litri nell’arco di un anno.

Non sempre però la scelta è semplice per cui in aiuto arriva la classifica 2023 di Gambero Rosso.

La classifica

Gambero Rosso ha stilato una classifica della migliore acqua minerale naturale presente sul mercato. Per la realizzazione di essa sono state provate ben 46 acque minerali presenti nella grande distribuzione e la valutazione si è basata su 5 importanti parametri. Essi sono la leggerezza, la pulizia, la piacevolezza, la complessità e l’armonia. Tutte quelle testate sono italiane tranne due: la Evian e la Fiji microfiltrata.

Nella lista, poi, non sono state prese in considerazione la San Pellegrino e la Panna che sono entrambe sponsor di Gambero Rosso per cui, per motivi deontologici, non sono state valutate.

Gambero Rosso ha sottolineato che assaggiare l’acqua non è un compito semplice. Richiede infatti uno sforzo superiore rispetto alla degustazione di altri prodotti in quanto richiede tempo, pause continue e una grande attenzione.

Classifica migliore acqua minerale naturale 2023 secondo Gambero Rosso

Nella classifica della migliore acqua minerale naturale secondo Altroconsumo al primo posto c’era la Smeraldina, che anche secondo la rivista americana Gayot è tra le migliori acque al mondo.

L’ultima classifica 2023 di Gambero Rosso, invece, pone al primo posto con un punteggio di 91 l’acqua minerale naturale San Bernardo. Essa ha ottenuto un punteggio di 5 stelle per la leggerezza, di 5 per la pulizia, di 4 per la complessità, di 5 per la piacevolezza e per l’armonia. Quest’ultima è imbottigliata a Garessio (Cuneo) e dal 2015 fa parte del Gruppo Montecristo.

Segue l’acqua minerale naturale minimamente mineralizzata Lauretana che ha ottenuto il punteggio di 90. Esattamente 5 (punteggio più alto) per leggerezza, pulizia, armonia e piacevolezza e 2 per complessità. Essa è imbottigliata in provincia di Biella e sgorga dai ghiacciai del massiccio del Monte Rosa.

Chiude il podio l’acqua minerale naturale oligominerale Frasassi che ha ottenuto il punteggio di 85: esattamente 5 per leggerezza, 4 per armonia e piacevolezza, 3 per complessità e 2 per leggerezza. Tale acqua nasce all’interno di un’oasi incontaminata. Parliamo del parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi che si trova nelle Marche.

Ci sono poi con 82 punti l’acqua Consilia (Fonte Viva Cerreto di Spoleto), la Fabia oligominerale con 80 punti a pari punti con quella oligominerale Fonte Ilaria. Compaiono poi nella lista la Carrefour Classic Monviso con 77 punti, la Sant’Anna in bottiglia bio a 75 punti a pari merito con la Ulmeta (Esselunga).

Riassumendo…

1. Qual è la migliore acqua minerale naturale si chiedono in molti?

2. Ci si fa questa domanda perché gli italiani sono tra i consumatori maggiori di acqua in bottiglia dell’Unione Europea

3. Un’ultima classifica 2023 di Gambero Rosso pone al primi posto l’acqua minerale naturale San Bernardo seguita dalla Lauretana e dalla Frasassi.

