Come ogni anno arriva anche per questo 2023 la classifica dei manager più pagati in Italia. Si tratta di una top ten che prende in esame tutti i professionisti delle società quotate in borsa e ci svela chi sono i professionisti del settore che vantano uno stipendio più alto tra amministratori delegati, presidenti e direttori generali. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il nuovo boom di guadagni

Dopo l’emergenza Covid anche questi super ricchi si sono dovuti accontentare di meno.

I guadagni registrati nel 2021 infatti sono stati 197,4 milioni di euro totali. Ora gli stipendi sono tornati ai valori standard, infatti per questo 2023 i guadagni totali lordi dei 10 manager messi insieme arrivano a 231,2 milioni di euro. Siamo dunque pronti a scoprire chi sono i manager più pagati d’Italia e lo facciamo con una classifica che va dal decimo al primo posto. Prima però ancora due parole: Le cifre offerte dal report di Il Sole 24 Ore sono al lordo di tasse e contributi e non sono comprensive di benefici non monetari e fringe benefit. Ora possiamo partire, al decimo e ultimo posto troviamo, amministratore delegato di Ferragamo da inizio 2022. Lo scorso anno ha guadagnato ben 13,9 milioni di euro.

Nona posizione occupata da Scott Wine, ad per Cnh Industrial. Il suo guadagno complessivo arriva a 14,3 milioni di euro. Carlos Tavares occupa invece l’ottava posizione. L’imprenditore portoghese è a capo del gruppo Stellantis in qualità di amministratore delegato e ricopre tale carica dal 2021. Per lui il guadagno dello scorso anno è stato di 14,9 milioni di euro. Si aggiudica invece la settima piazza per 100 mila euro in più il nostro Giovanni Tamburi. Si tratta di un banchiere milanese e CEO di TIP (Tamburi Investment Partners). È inoltre vice presidente di Ovs e Interpump. Sesto posto per Carlo Cimbri, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Unipol, nonché presidente della controllata UnipolSai Assicurazioni.

Classifica manager più pagati d’Italia

I guadagni per lui sono stati di 16,4 milioni.

Le classifiche dei manager più pagati e ricchi ci lasciano sempre una punta d’invidia, ma allo stesso tempo ci incuriosiscono. Dopo aver scoperto quella dei super ricchi cinesi, ecco invece una top ten tutta nostrana che prosegue con il quinto posto occupato da Patrizio Bertelli e dalla moglie Miuccia Prada. Si tratta infatti di un parimerito che in realtà colloca i due coniugi direttamente al quarto posto con un guadagni di 18,1 milioni di euro a testa. Ed eccoci già giunti al podio, al terzo posto troviamo Marco Tronchetti Provera. L’AD della Pirelli ha incassato lo scorso anno ben 19,9 milioni di euro. Seconda posizione occupata da Fulvio Montipò, fondatore e presidente di Interpump.

Il gap che lo separa dal resto della classifica è davvero notevole. Con Montipò infatti voliamo a cifre davvero esorbitanti, i suoi guadagni lo scorso anno sono infatti stati di ben 49,1 milioni di euro. Naturalmente, nulla può contro i guadagni del primo in classifica. Eccolo, è lui il manager più pagato del nostro paese, stiamo parlando di Mike Manley. Ex amministratore delegato di FCA e attualmente CEO di AutoNation, oltre che parte del consiglio di amministrazione di Stellantis. I suoi guadagni sono stati di 51,2 milioni di euro. Una cifra esorbitante che lo colloca al primo posto di questa speciale classifica.

