Quando si parla di classifiche relative ai super ricchi, Forbes non ha rivali e stavolta ci illustra l’elenco dei miliardari cinesi. I numeri sono impressionanti; con 100 personaggi inseriti si arriva a una somma complessiva di ben 895 miliardi di dollari. Il patrimonio complessivo è quindi da capogiro, ma in testa a tuti c’è ancora lui, Zhong Shanshan, definito in patria come il re dell’acqua minerale.

La classifica dei super ricchi in Cina

Benché il dato sia in calo rispetto al 2022 (l’anno scorso il patrimonio complessivo era di 907,1 miliardi), i numeri rimangono invidiabili anche per i super ricchi occidentali.

A tal proposito, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla classifica relativa agli uomini più ricchi del mondo . Ma torniamo a bomba e vediamo invece cosa ci dice il nuovo elenco relativo ai grandi magnati della Cina. A tal proposito, come già anticipato, il calo del totale complessivo relativo al patrimonio non è certo passato inosservato agli esperti del settore. I motivi sono da riscontrarsi nella contrazione del settore manifatturiero e nella diminuzione delle esportazioni a causa delle crescenti tensioni tra. C’è inoltre che punta il dito contro crack di Evergrande e l’effetto domino sugli altri colossi immobiliari del Paese. Insomma, anche i cinesi non se la passano benissimo economicamente in questo periodo, ma per questi super ricchi si tratta comunque di spiccioli persi.

Soprattutto per chi è al primo posto, il re dell’acqua minerale Zhong Shanshan. Oltre ad essere il fondatore di Nongfu Spring, la più grande azienda di bevande in Cina, è anche proprietario di maggioranza di un’azienda produttrice di vaccini, la Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Anche per lui il fatturato è leggermente sceso rispetto allo scorso anno, visto che è passato da 62,3 miliardi di dollari a 60,01 miliardi. Più grande invece il calo del secondo in classifica.

Miliardari cinesi, la top 20

Stiamo parlando di Zhang Yiming, fondatore della ByteDance. Dai 49,5 miliardi dello scorso anno è sceso ora a 43,4 miliardi. A completare il podio abbiamo inveceche occupa questa posizione per la prima volta. Si tratta del fondatore del gigante dell’e-commerce Pdd Holdings.

Eccoci finalmente giunti alla top 20, scopriamo quali sono secondo Forbes i miliardari cinesi che occupano questa speciale classifica:

1 – Zhong Shanshan – Food&Beverage:

Patrimonio: 60,1 miliardi di dollari

2 – Zhang Yiming – Tecnologia

Patrimonio: 43,4 miliardi di dollari

3 – Colin Huang – Tecnologia

Patrimonio: 36,2 miliardi di dollari

4- Ma Huateng – Tecnologia

Patrimonio: 32,1 miliardi di dollari

5 – William Ding – Tecnologia

Patrimonio: 32 miliardi di dollari

6 – Robin Zeng – Automotive

Patrimonio: 25,8 miliardi di dollari

7 – Jack Ma – Tecnologia

Patrimonio: 25,1 miliardi di dollari

8 – He Xiangjian & family – Manifatturiero

Patrimonio: 21,2 miliardi di dollari

9 – Wang Chuanfu – Automotive

Patrimonio: 17, 6 miliardi di dollari

10 – Eric Li – Automotive

Patrimonio: 15,3 miliardi di dollari

11 – Lu Xiangyang – Automotive

Patrimonio: 14,2 miliardi di dollari

12 – Wang Wei – Servizi

Patrimonio: 14 miliardi di dollari

13 –Wei Jianjun & family – Automotive

Patrimonio: 13,6 miliardi di dollari

14 – Wang Wenyin – Metallurgico ed estrazione

Patrimonio: 12,7 miliardi di dollari

15 – Qin Yinglin – Food&Beverage

Patrimonio: 12,6 miliardi di dollari

16 – Dang Yanbao – Metallurgico ed estrazione

Patrimonio: 12 miliardi di dollari

17 – Huang Shilin – Automotive

Patrimonio: 11,9 miliardi di dollari

18 – Jiang Rensheng & family – Healthcare

Patrimonio: 11,5 miliardi di dollari

19 – Sky Xu – Moda e vendita al dettaglio

Patrimonio: 11,2 miliardi di dollari

20 – Lei Jun – Tecnologia

Patrimonio: 11,1 miliardi di dollari

Da segnalare infine le tre news entry, super ricchi che entrano in classifica per la prima volta. Stiamo parlando di Wu Xiangdong, fondatore e presidente dell’azienda di liquori ZJLD Group, Zhu Yi, presidente di Biokin Pharmaceutical e infine Jian Yao, ex moglie Xu Hang che, dopo il divorzio, è entrata a far parte dei super ricchi del suo Paese.

