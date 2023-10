La classifica delle auto più vendute a settembre 2023 in Italia: boom di immatricolazioni a sorpresa

Nonostante l’inflazione e i prezzi sempre più alti per ogni cosa di cui abbiamo bisogno, gli italiani non vogliono rinunciare all’auto, che il più delle volte è una necessità, ma anche un desiderio, sopratutto quando si acquistano auto accesoriate e costose. Il mese di settembre fa segnare una crescita superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di oltre 136 mila nuove immatricolazioni. Cresce ancora il mercato delle ibride, che sale fino al 40%: le full hybrid toccano quota 11%, le mild hybrid salgono al 28,5%.

Classifica delle auto più vendute a settembre in Italia

La quota di mercato delle auto a benzina è invece al 29,3%, con i diesel che fanno registrare il 15,5%. Sotto quota 10% troviamo le vetture a GPL, al 4% le plug-in, con il 3,6% per le elettriche. Il metano resta ultimo con appena lo 0,1% delle nuove immatricolazioni.

1. Fiat Panda (9.469)

2. Dacia Sandero (4.033)

3. Fiat 500 (3.893)

4. Lancia Ypsilon (3.790)

5. Toyota Yaris Cross (3.581)

6. Citroen C3 (3.456)

7. Volkswagen T-Roc (2.984)

8. Jeep Avenger (2.980)

9. Ford Puma (2.969)

10. Peugeot 208 (2.922)

Auto ibride più vendute a settembre in Italia

1. Fiat Panda (8.542)

2. Fiat 500 (3.610)

3. Toyota Yaris Cross (3.581)

4. Lancia Ypsilon (3.361)

5. Ford Puma (2.942)

6. Nissan Qashqai (1.800)

7. Toyota Yaris (1.550)

8. Kia Sportage (1.429)

9. Suzuki Ignis (1.090)

10. Hyundai Tucson (989)

Auto plug-in più vendute a settembre in Italia

1. Cupra Formentor (527)

2. Ford Kuga (414)

3. Jeep Compass (230)

4. Audi Q3 (223)

5. Audi Q5 (222)

6. Bmw X1 (208)

7. Alfa Romeo Tonale (193)

8. Jeep Renegade (191)

9. Lexus NX (140)

10. Volvo XC40 (137)

Auto elettriche più vendute a settembre in Italia

1. Tesla Model Y (803)

2. Smart fortwo (412)

3. Volkswagen ID.3 (282)

4. Fiat 500 (281)

5. Cupra Born (203)

6. Ford Mustang Much-E (165)

7. Audi Q4 (165)

8. Mercedes EQA (149)

9. Hyundai Kona (149)

10. BMW iX1

Auto a benzina più vendute a settembre in Italia

1. Citroen C3 (2.898)

2. Jeep Avenger (2.875)

3. Peugeot 208 (2.529)

4. MG ZS (2.401)

5. Toyota Aygo X (2.137)

6. Volkswagen T-Roc (1.778)

7. Opel Corsa (1.695)

8. Volkswagen T-Cross (1.694)

9. Volkswagen Polo (1.497)

10. Hyundai i10 (1.343)

Auto diesel più vendute a settembre in Italia

1. Volkswagen T-Roc (1.206)

2. Peugeot 2008 (1.133)

3. Mercedes GLA (1.059)

4. Volkswagen Tiguan (1.037)

5. Audi Q3 (936)

6. Jeep Compass (854)

7. Fiat 500X (730)

8. Alfa Romeo Stelvio (666)

9. Jeep Renegade (599)

10. Fiat Tipo (563)

Auto GPL più vendute a settembre in Italia

Classifica delle auto a metano più vendute a settembre in Italia

Dacio Sandero (2.988)2. Dacia Duster (1.478)3. Renault Captur (1.207)4. Renault Clio (1.031)5. Fiat Panda (833)6. Lancia Ypsiolon (429)7. DR 4.0 (333)8. Dacia Jogger (317)9. DR 5.0 (316)10. Kia Stonic (300)

1. SKoda Kamiq (35)

2. Seat Arona (24)

3. Audi A3 (19)

4. Volkswagen Polo (10)

5. Volkswagen Golf (5)

6. Skoda Octavia (4)

7. Audi A4 (2)

Nonostante tra una decina di anni le auto a benzina e diesel dovrebbero sparire dal mercato, e considerando i prezzi della benzina, ancora oggi si nota che le auto a motore termico sono molto vendute ma crescono anche gli acquisti di auto ibride che supera la vendita di quelle a benzina.

Riassumendo

– Il mercato delle auto a settembre fa registrare una crescita superiore al 20% rispetto alle stesse immatricolazioni del periodo precedente.

– Le auto ibride raggiungono quota 40%, distaccando le vetture a benzina e diesel. Ancora in difficoltà il mercato delle vetture elettriche, fermo al 3,6%.

– La quota minore del mercato la fanno registrare ancora una volta le auto a metano, ferme allo 0,1%.

– Il modello di auto più venduto in Italia rimane la Fiat Panda con oltre 9.000 nuove immatricolazioni.

– Tra le auto elettriche, la regina si conferma la Model Y con quasi 1.000 nuove immatricolazioni. Sfiora il podio la Fiat 500 con una sola unità in meno rispetto alla Volkswagen ID.3