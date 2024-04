I dati sui redditi dichiarati nel 2023, lo scorso anno, ci portano alla luce quelle che sono le città più ricche d’Italia. La classifica è stata stilata grazie appunto allo studio sui redditi effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Una vera e propria mappa che ci mostra come sono dislocate le ricchezze nel nostro Paese. La Regione che risulta più facoltosa in questo senso è la Lombardia, con ben 17 comuni nelle alte posizioni. A seguire poi abbiamo il Piemonte, mentre a completare il podio c’è la Liguria.

I redditi più alti

Il nuovo studio quindi prende in esame i redditi dichiarati lo scorso anno e ci offre uno spaccato di quelli che sono i guadagni nel nostro Paese comune per comune. Ne viene fuori quindi una bella classifica relativa a quelle che sono le città più ricche d’Italia. Dopo aver visto i comuni più ricchi, possiamo quindi concentrarci ora sulle Polis, come le chiamavano i greci. Come detto, Lombardia, Piemonte e Liguria occupano il trittico del podio. Altro dato importante è quello relativo alla dichiarazione Irpef, secondo quanto rivelato dai dati diffusi dal Dipartimento delle Finanze emerge che nel 2023 gli italiani hanno dichiarato Irpef per 173,2 miliardi di euro, per un aumento dell’1,9% in più rispetto all’anno precedente. Ciò significa che ogni cittadino paga in media 5.380 euro di Irpef.

Ma passiamo finalmente alla classifica delle città più ricche d’Italia. Naturalmente, subiamo partire necessariamente da una posizione e gli esperti ci fanno notare che quelle particolarmente interessanti sono le prime 30. Qui troviamo Padenghe sul Garda, un comune in provincia di Brescia. Qui il reddito medio è di 35 mila euro l’anno circa. A seguire abbiamo Forte dei Marmi, Arese, Galliate Lombardo, Bergeggi, Barbaresco, San Donato Milanese, Albinea, Courmayeur, Vedano Al Lambro, Olivola, Pecetto Torinese, Luvinate, Montevecchia, Cernusco sul Naviglio, Treiso, Carimate, Gorle, Mozzo e Pieve Ligure, con quest’ultima che vanta un reddito annuo di 35.256 euro.

Città più ricche d’Italia, la classifica

Insomma tutta una folta schiera diche arricchiscono le posizioni delle Regioni che compongono il succitato podio.

Eccoci finalmente giunti alla top ten, e il decimo posto si apre con Milano. Il capoluogo lombardo vanta in media un reddito annuo di 35.282 euro. Meglio di Milano al nono posto troviamo Pino Torinese. In ottava posizione c’è Segrate, il cui reddito medio annuo è di 35.378 euro. Si torna in Piemonte per la settima posizione occupata da Bogogno, comune in provincia di Novara. Qui la media di reddito all’anno arriva a 36.841. Colpo di scena per la sesta posizione, dove troviamo un comune di appena 2000 abitanti, stiamo parlando di Torre d’Isola, in provincia di Pavia. Siamo ora nella top 5 con Cusago, ancora in Lombardia. Il reddito qui arriva addirittura a 39.814 euro.

Al terzo posto c’è invece Basiglio, vicino Milano, e qui il reddito assume proporzioni davvero invidiabili per le altre città d’Italia. La media infatti è di 49.524 euro. Sempre sul podio, al secondo posto abbiamo Lajatico, da anni dominatore di questa classifica. Quest’anno invece, sulle imposte del 2022 dichiarate nel 2023, deve cedere il primato e finisce in terza posizione. Il reddito dei suoi cittadini in media è di 52.955 euro. Portofino occupa invece la prima posizione. Con soli 301 contribuenti in totale, questa lussuosa cittadina vanta un reddito medio di 90.610 euro all’anno.

I punti salienti…