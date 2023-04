Città più care d’Italia, l’inflazione sta rendendo questi posti impossibili

Stavolta la classifica arriva dall’Unione Nazionale Consumatori, e prende spunto dai dati pubblicati dall’Istat. Qual è la città più cara d’Italia? L’infezione continua a mietere vittime e sta rendendo praticamente impossibile vivere in questi luoghi. Scopriamo di quali si tratta.

Città più care d’Italia

Non è un bel momento per il nostro paese. Ancora una volta l’inflazione miete vittime, e stavolta colpisce intere popolazioni. Stiamo parlando del costo della vita che, stando ai dati rilasciati dall’Istat e studiati dall’UNC, starebbe rendendo impossibile la vita ai cittadini di diverse nostre provincie. Ma quali sono le città più care del nostro paese? Dopo aver visto dove si spende di più per comprare un semplice cappuccino, stavolta ci concentriamo su quelle che sono le spese generali nel quotidiano. Al primo posto troviamo Bolzano, seguita da Milano e Siena a completare il podio. Scopriamo la classifica e poi vediamo i numeri nel dettaglio:

Bolzano Milano Siena Genova Varese Grosseto Trento Ravenna Perugia Pistoia

Il nord domina supremo in questa classifica, ed era probabilmente scontato pensarlo, visto che da sempre il costo della vita nelle città settentrionali è più alto rispetto al sud Italia. Per quanto riguarda la prima della lista, Bolzano, l’inflazione tendenziale è pari a +8,5%. Quanto spende in sostanza una famiglia italiana in questa città? Secondo il calcolo impostato su questa percentuale di inflazione, la spesa mensile per una famiglia sale di 2259 euro.

Le altre posizioni

Continuiamo questo nostro excursus terribile nelle tasche degli italiani, con le città più care del nostro paese. Al secondo posto spicca Milano, dove il rialzo dei prezzi è dell’8,2%: ciò determina un incremento di spesa pari a 2.226 euro a famiglia. La seconda inflazione più alta d’Italia si registra però a Siena, che invece occupa il terzo posto, avendo di base un costo della vita in precedente più basso delle altre due che la precedono in classifica. L’inflazione qui è a +9,6%, con una spesa che aumenta in media di 2164 euro. È però al quarto posto che si registra l’inflazione più alta, stiamo parlando di Genova.

In questo caso il valore percentuale si attesta a +9,8%. Ciò significa che ogni anno i genoani spenderanno 2136 euro in più.

Queste le principali posizioni in cui in questo momento è più caro vivere. Ecco infine come si conclude la classifica delle città più care d’Italia, di seguito le altre posizioni con rialzo inflazione e aumento annuo per famiglia media: