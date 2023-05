L’Italia è conosciuta in tutto il mondo con l’appellativo di Bel Paese. Sono tante le cose che ci invidiano: il clima, il cibo, il mare, le montagne, le città d’arte, e tanto altro ancora. Va da sé che i turisti che vengono per la prima volta in Italia desiderino portare a casa un ricordo tangibile della loro vacanza. Oltre al souvenir, un oggetto che difficilmente passerà mai di moda, l’altro modo per ricordarsi di una città o di un luogo visitato è la fotografia. Dopotutto siamo nell’era dei social network, è dunque normale fotografare una o più attrazioni dello stesso posto. Ed è qui che viene il bello. Già, perché in Italia esistono delle città dove non è possibile scattare foto (e non solo qui da noi).

Le città italiane dove non si possono scattare foto (anche senza flash)

Uno dei luoghi dove non è possibile scattare foto, anche senza flash, è la Città del Vaticano, dove ha sede la Basilica di San Pietro.

In particolare, è severamente vietato scattare foto alla Cappella Sistina, al cui interno sono custoditi gli affreschi di Michelangelo. Il divieto è imposto sia ai visitatori con la fotocamera normale sia ai turisti che hanno in mano un semplice smartphone. Il timore è infatti quello che l’uso ripetuto delle fotocamere possa portare a un deterioramento sia dell’arredo che degli affreschi di Michelangelo. Non solo però, perché entra in gioco in questo caso anche il tema legato alla diffusione non autorizzata delle immagini.

Chi viene sorpreso dalle guardie svizzere intento a scattare foto all’interno della Cappella Sistina la pena prevista è una multa di oltre 200 euro e il possibile sequestro della fotocamera (o in alternativa dello smartphone).

Se scatti delle foto in una di queste città rischi una multa da 200 euro

Vale la pena quindi scattare le foto all’interno della Cappella Sistina pur sapendo di correre il rischio di vedersi recapitare una multa da 200 euro? La risposta è ovviamente no, anche perché di fronte a un divieto non ci dovrebbe essere la minima discussione.

L’altra città dove è vietato scattare foto è Portofino, in Liguria. In questo caso specifico è fatto severamente divieto sostare per immortalare il panorama tutt’intorno. Chi infatti si ferma per scattare una o più foto non solo intralcia il traffico ma potrebbe anche rallentare le eventuali ambulanze. Così come è prevista una multa superiore ai 200 euro se si viene sorpresi a fotografare l’interno della Cappella Sistina, allo stesso modo si rischia una sanzione esemplare anche se si sosta a Portofino per immortalarne il panorama intorno intralciando così il traffico e il passaggio dei mezzi di soccorso.

Insomma scattare foto in alcuni posti è davvero rischioso e ciò ancor più da quando tutte le persone vivono sui social e postano praticamente foto di ogni luogo possibile.

Riassumendo