Città europee più citate nei romanzi, tra le italiane c’è Roma

È davvero originale l’indagine effettuata da Aura Print, società britannica specializzata in stampa, la quale ha deciso di scoprire quali sono le città europee più citate nella letteratura. Quali sono i luoghi che più di tutti hanno fatto da scenario ai romanzi? Grazie a questa compagnia britannica che si occupa di editoria, abbiamo la risposta a questa domanda.

La magia della letteratura

Immergersi in un buon libro significa scoprire un mondo tutto nuovo e, perché no, se l’autore è particolarmente bravo, può essere in grado anche di farci vivere l’esperienza di un viaggio in una città europea. La situazione dell’editoria nel nostro paese è a dir poco critica, e già in passato abbiamo analizzato quelli che sono i numeri scoraggianti dell’editoria in Italia. Ciò non toglie che anche la letteratura si sia servita di città italiane per ambientare la storia raccontata. Ma quali sono le città europee più utilizzate nei romanzi? Aura Print ha deciso di rispondere a questa domanda andando a consultare il grande catalogo di Google Boks che comprende ben 25 milioni di titoli che vanno dal 1920 al 2019. Ne viene fuori una classifica che tiene conto dei 20 luoghi più citati nei romanzi. La bella notizia è che è proprio l’Italia la nazione più rappresentata, visto che ci sono ben 4 città italiane nella top 20.

Quella delle nostre posizionata al gradino più basso, il 17esimo, è Milano. Il capoluogo meneghino vanta ben 8 milioni di citazioni nella letteratura dell’ultimo secolo. Con Venezia scendiamo invece al 12esimo posto. La meravigliosa Venice, come la chiamano gli inglesi, ha fatto da sfondo a molte avventure, proprio per la sua atmosfera romantica che traspare dalla laguna. Particolarmente popolare proprio nella letteratura degli anni 20, è arrivata a ben 10 milioni di citazioni. Entriamo però finalmente nella top ten dopo le due citazioni doverose alle nostre italiane. Al decimo posto troviamo Amsterdam, la quale appare in quasi 13 milioni di romanzi.

Città europee più citate nei romanzi

Proseguiamo questa singolare classifica con il nono posto della top 10. Ci troviamo Dublino, la splendida città irlandese. Proprio come Venezia, il momento più prolifico è arrivato negli anni 20, ma in totale le citazioni in questo caso superano i 15 milioni. È possibile parlare di città europee in letteratura senza fare una capatina in Grecia? Quando si parla di libri, il mondo ellenico non può non essere citato. All’ottavo posto troviamo infatti Atene, la quale vanta oltre 15 milioni di citazioni nei romanzi, soprattutto quelli scritti negli anni 60. Vienna si trova invece in sesta posizione, con un exploit vissuto soprattutto negli anni 80. Sono circa 18.900.000 le citazioni che la riguardano nei libri. Quinto posto per un’altra italiana, Firenze. Sono oltre 19 milioni le citazioni letterarie che la vedono protagonista.

Quarta posizione per Mosca, e qui la letteratura russa naturalmente la fa da padrona. Una vera e propria esplosione di citazioni, se ne contano addirittura 31 milioni. Berlino occupa il gradino più basso del podio con 37 milioni di citazioni, soprattutto nei libri usciti negli anni 40. Al secondo posto, a un solo gradino dal primato, abbiamo invece Roma. La nostra capitale quindi raggiunge quasi la vetta essendo stata citata in tantissimi romanzi per un totale di ben 48 milioni di riferimenti letterari. Infine, al primo posto abbiamo Parigi. La città dell’amore eterno ha fatto da cornice non solo a romanzi romantici, ma anche di avventura ed è stata in tutto citata 95 milioni di volte.

In sintesi…