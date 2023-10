Da giorni si parla dell’allarme cimici da letto in Francia, che ha causato panico generale. A Parigi c’è una vera e propria invasione nelle case dei francesi e chiaramente la preoccupazione è arrivata anche in Italia. Insomma, si teme che questi piccoli insetti chiamarti Cimex lectularius, che hanno l’aspetto di piccole blatte, possano varcare il confine e arrivare nel nostro paese. A quanto pare, anche se certamente non si parla di invasione come a Parigi, alcuni casi di cimici da letto sono state segnalate anche su un treno che da Monaco andava a Milano.

Cimici da letto, dopo la Francia arriveranno anche in Italia. Ecco cosa si rischia

Bisogna dire, che queste cimici possono causare bolle e morsi su tutto il corpo e visto che si annidano nei letti, i problemi arrivano proprio quando si dorme. La terribile avventura del treno Monaco-Milano è stata raccontata da due turisti australiani, che hanno viaggiato su un treno notturno partito dalla Germania per l’Italia. La mattina successiva, quando si sono svegliati, i due turisti hanno trovato morsi e bolle sul corpo. Una volta contattata la compagnia ferroviarie è partita un’ispezione che ha confermato la presenza di cimici da letto.

Questi insetti si possono riprodurre in maniera esponenziale, ecco perché ora si teme che anche in Italia possa partire un allarme simile a quello francese.

Le cimici da letto in Francia hanno già causato un danno d’immagine non indifferente al paese, visto che nel 2024 si terranno i Giochi Olimpici. Ecco perché il governo ha avviato una grande operazione di disinfestazione. Il sindaco di Parigi, però, ha ammesso che al momento nessuno è al riparo da questo dramma causato dalle cimici da letto.Anche perché essendo minuscole, possono essere trasportate nelle case senza vederle e poi si riproducono in modo esponenziale.

Cosa provocano e dove si annidano

Insomma, ci si accorge della loro presenza solo dai morsi o dalle bolle.

In Francia, stanno arrivando sempre più richieste di aiuto da parte degli abitanti che si trovano invasi da questi insetti. Nelle ultime settimane, le segnalazioni sono aumentate ma tra il 2017 e il 2022, però, già l’11% delle case risulta interessata dalla cimici dei letti.Purtroppo si fanno presto a diffondere, ecco perché invasioni simili risultano segnalate anche in altri paesi e in ultimo anche sul treno diretto a. Anche perché questi insetti non si annidano solo nei materassi ma anche nei vestiti, bagagli e via dicendo. Insomma, viaggiano coi turisti e con chi si sposta e poi si riproducono ampiamente.

Oltre a morsi e bolle, quindi eritemi ed edemi, possono provocare anche ansia e disturbi del sonno. Insomma, hanno un impatto molto negativo sulla salute. L‘Istituto Superiore di Sanità ha chiarito che alcuni possono manifestare anche una reazione allergica a queste punture e quindi manifestare un infiammazione evidente alla pelle. In Francia, a causa della massiccia invasione, alcuni cittadini hanno manifestato anche effetti più pesanti come disturbi digestivi e al sistema nervoso e i bambini che vivono in case molto infestate possono persino manifestare segni di astenia.

Essendo che si annidano nelle fessure è davvero difficile scovarle. Il protocollo standard prevede un trattamento di 2 cicli con insetticidi a una settimana di distanza l’uno dall’altro.

