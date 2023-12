Eccola qua la notizia che probabilmente nessuno voleva, e invece puntualmente, quando gli italiani devono organizzarsi per fare qualcosa fuori casa, arriva il maltempo. Il ciclone dell’Immacolata è il nome dato all’evento metereologico in programma per l’8 dicembre secondo le previsioni. Pioggia e vento a partire proprio da quella data. Sembra quasi un programma d’intenti per l’inverno ormai alle porte. Vediamo nel dettaglio cosa ci dicono gli esperti.

Previsioni meteo in linea

Diciamoci la verità, non possiamo essere troppo severi con le previsioni meteo se ci dicono che per l’8 dicembre è in arrivo il ciclone dell’immacolata, o se in generale ci avvertono del brutto tempo.

Siamo a dicembre inoltrato e gli italiani devono rendersi conto che ormai l’inverno ha già aperto la porta della nostra casa. Se quindi volevate passeggiare per godervi l’atmosfera natalizia, bisognerà che vi copriate bene e vi muniate di ombrello. Del resto, il Natale è anche questo ed è bello scoprire quali sono le regioni che festeggiano il Natale in Italia con maggior partecipazione. Ad ogni modo, vento e pioggia ci attendono a partire dalla data in questione. Ci sono però delle buone notizie per quanto invece riguarda le temperature. Gli esperti infatti ci dicono che sono in leggero. Ad ogni modo, la perturbazione che un paio di giorni fa ha interessato parte delle regioni settentrionali e dell’alto versante tirrenico si sta concentrando ora al Centro-Sud.

Si attenua invece il maltempo al nord. Dopo le nevicate registrate nelle notti scorse in zona, soprattutto nella regione dell’Emilia, la parte settentrionale del paese può ora godersi qualche giorno di tregua. articolarmente colpita è stata la zona tra Modenese, Bolognese e Ferrarese meridionale, dove lo strato bianco ha raggiunto qualche centimetro di spessore. Anche in Lombardia hanno già visto la neve quest’anno, soprattutto a Brescia.

Il ciclone dell’immacolata

Stessa cosa dicasi per il Veneto, con Venezia già imbiancata nei giorni scorsi. Nella serata del 4 dicembre poi la neve ha imbiancato anche il Piemonte, e non ha risparmiato nemmeno alcune zone della. Insomma, il Nord ha già avuto la sua dose di neve.

La neve ora lascia spazio alla pioggia. Sono infatti attese abbondanti precipitazioni su Marche e Toscana e in seguito su tutto il Centro del paese, senza risparmiare anche Campania, Puglia e Sicilia. Per la festa dell’Immacolata è invece previsto un vero e proprio ciclone. Al momento la sua traiettoria sembra alquanto incerta, visto che fino a un paio di giorni fa sembrava interessare anche le regioni del Nord. Ora invece pare che miri dritto alle isole, con il rischio anche di importanti alluvioni in Sardegna e Sicilia. Cosa ci attende dopo questo ciclone dell’Immacolata? Per sabato 9 dicembre nuove piogge su tutto il Sud, mentre al Nord l’Anticiclone delle Azzorre riporterà per più giorni condizioni stabili e soleggiate.

Come detto, ci sono per anche buone notizie. Dall’8 dicembre infatti sono previste temperature più miti per il nostro paese, e soprattutto senza quel freddo pungente e ventoso che ha caratterizzato gli ultimi giorni. A tal proposito, si prevedono valori termici sopra la media e condizioni stabili addirittura fino a Natale. In sintesi, il ciclone dell’Immacolata sembra risparmiare il Nord, con temperature basse e qualche nevicata previste solo in Piemonte. Nel corso della giornata il movimento del minimo verso sud o sudest continuerebbe a coinvolgere in forti condizioni di maltempo la Sardegna e gradualmente anche la Sicilia a iniziare dai settori più occidentali.

I punti chiave…