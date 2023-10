‘Ciao, questo è il mio nuovo numero’: attenzione alla nuova truffa via Sms e Whatsapp, pericolo è il conto svuotato

C’è un nuova truffa tramite sms e Whatsapp alla quale prestare attenzione che recita quanto segue “Ciao, questo è il mio nuovo numero”. Purtroppo queste tipologie di raggiri sono comuni e vengono chiamate “phishing SMS” o “smishing” (un gioco di parole tra “SMS” e “phishing”). Si tratta di truffe in cui persone senza scrupoli cercano di ingannare ignare vittime facendosi passare, in questo caso, per parenti o amici. Purtroppo sono tante le persone che ci stanno cascando perché il messaggio lancia un’allerta.

Chi abbocca, però, potrebbe ritrovarsi con il conto svuotato, ecco dunque come difendersi.

Il nuovo messaggio truffa

Anziani e genitori in allarme per la nuova truffa via Whatsapp e sms che arriva dopo quella del pacco non ritirato. In realtà si tratta di un raggiro che ciclicamente torna a mietere vittime come è accaduto a Roma. Qualche giorno fa, infatti, a una mamma e a una nonna di Roma Sud è giunto questo messaggio “Ciao mamma questo è il mio nuovo numero. Lo salvi e mi mandi un messaggio Whatsapp per favore?“. Il mittente era il numero 3489011098 tramite sms.

Fortunatamente la donna anziana non ci è cascata e ha chiamato le figlie per assicurarsi che fosse vero quello che c’era scritto. In questo modo ha scoperto che si trattava di una truffa e ha subito denunciato l’accaduto alle Autorità. Non tutti, però, hanno avuto il sangue freddo della signora di Roma. Chi c’è cascato, infatti, si è ritrovato il conto svuotato in quanto ha effettuato delle operazioni bancarie a favore del truffatore.

La Polizia Postale ha spiegato di aver riscontrato bande di napoletani dietro alcuni di questi messaggi che erano pronti a mandare ragazzi in trasferta nelle case di ignare vittime.

C’è anche un’altra truffa che corre via Whatsapp che recita quanto segue “Papà mi è caduto il telefono, mi mandi un WhatsApp al nuovo numero?” e sotto compare un link.

Se si clicca su quest’ultimo si viene reindirizzati sul numero dei truffatori che chiedono poi all’ignara vittima di fornire i propri dati personali. Ovviamente le prede predilette sono sempre gli anziani. Quando si clicca sul link, infatti, dall’altra parte il truffatore chiede aiuto sperando nel gran cuore del nonnino/a. E così si cerca, ad esempio, un aiutino pagare la bolletta dato che l’applicazione bancaria non funziona più.

Cosa fare per non cadere vittime di tali truffe? Prima di tutto non bisognerà mai inviare il proprio Iban a sconosciuti. E poi, un altro suggerimento, sarà quello di consultare la pagina dedicata alle truffe sul sito ufficiale della Polizia Postale. Su di essa si trova proprio il raggiro appena indicato con qualche avvertimento. Al primo messaggio, infatti, spiega la Polizia, potrebbero seguire richieste insolite di denaro, di ricariche di carte prepagate o di credenziali per accedere al conto corrente. Ovviamente non si dovrà mai rispondere a nessun messaggio, né tantomeno cliccare sui link presenti in esso. Il suggerimento sarà quindi quello di cancellare la conversazione e, se si è salvato, eliminare anche il numero dalla rubrica.

