Pacco non ritirato: ‘ti regaliamo articoli a caso a soli 1,95 euro’: occhio all’annuncio truffa

Sui social è tornato a girare l’annuncio truffa del pacco non ritirato. Vige infatti sempre la stessa regola: “truffa che vince non si cambia”. Il problema è che molti utenti ci stanno nuovamente cascando . Vengono infatti promessi dei prodotti a prezzi irrisori per il mancato ritiro dei pacchi. Per cogliere al volo l’iniziativa bastano solo 1,95 euro e rispondere a un breve sondaggio. Come detto, molti ci cascano perché sono attratti dall’idea di ottenere oggetti (alle volte anche molto costosi come l’iPhone) quasi in regalo.

In più, ora che i prezzi di ogni genere sono saliti alle stelle, si crede di poter fare affari pagando uno smartphone 1,95 euro invece di 200 o più euro. Ma chi farebbe mai un regalo del genere soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo? Occhio quindi al vecchio detto “nessuno regala niente per niente“.

Le truffe spesso sfruttano l’ingenuità o la mancanza di consapevolezza delle persone, facendo loro credere che stanno ricevendo qualcosa senza dover dare nulla in cambio.

I truffatori non vanno in vacanza

Invece, dietro molte offerte o opportunità apparentemente vantaggiose, ci possono essere motivazioni nascoste o trappole che cercano di ingannare o sfruttare le persone.

Quest’estate la Polizia Postale ha messo i cittadini in guardia sulla truffa del pacco in attesa di consegna perché l’indirizzo risultava errato. Oggi, invece, sui social è ricomparso l’annuncio che promette articoli a 1,95 euro perché i pacchi non sono stati ritirati.

I truffatori non sono mai andati in vacanza e ne hanno escogitata una più del diavolo approfittando del relax delle persone appena tornate dalle ferie (almeno quelle che hanno potuto).

Cosa fare allora? In primis mai rilassarsi e poi bisognerà mantenere sempre un atteggiamento scettico nei confronti di offerte troppo eccellenti o di regali apparentemente gratuiti. Inoltre, si dovranno sempre verificare le fonti ed effettuare delle ricerche approfondite prima di fare acquisti o compilare dei questionari. E ancora, non si dovranno condividere mai e poi mai informazioni sensibili come i dettagli della carta di credito con persone o siti web non verificati.

Infine, come più volte ha invitato a fare la Polizia Postale, non si dovrà cliccare su link sospetti. Solo così si potrà evitare di diventare potenziali vittime di vili truffatori.

Pacco non ritirato: ‘ti regaliamo articoli a caso a soli 1,95 euro’: occhio all’annuncio truffa

Ma veniamo all’annuncio che sta girando sui social.

Esso recita “Ogni anno, molti pacchi non reclamati si accumulano nei magazzini. Secondo le regole, possono essere buttati via, ma noi regaliamo articoli a caso per soli 1,95 euro. In un pallet si possono facilmente trovare un iPhone, un elettrodomestico da cucina come un aspirapolvere e altri oggetti”.

Ovviamente a tutti farebbe piacere avere un iPhone o un aspirapolvere a 1,95 euro. Ma la prima domanda che dovrà sorgere spontanea è: possibile che un articolo come l’iPhone possa essere ceduto a un prezzo così irrisorio? La risposta ovviamente è no. Sotto l’annuncio, poi, compaiono anche molti commenti di persone felici di aver ricevuto i premi.

Purtroppo niente di quello promesso come gli airpods, la power bank, il pellet o l’iPhone è reale. Il raggiro però è ben fatto per cui è semplice cascarci. Fortunatamente questa truffa torna quasi sempre con le medesime parole per cui in molti già la conoscono bene. Solitamente il pacco non ritirato è di Amazon o di Decathlon che mai chiederebbero denaro per sbloccare un regalo.

In sintesi…

1. È tornato l’annuncio truffa del pacco non ritirato

2. Si tratta di uno stratagemma per fingere di vendere articoli di ogni genere, depositati in magazzino per il mancato ritiro, come iPhone, pellet o airpods (solo per citarne alcuni) a prezzi irrisori.

La realtà è che questi oggetti non esistono veramente3. Nel 2023 con l’inflazione che non accenna ad arretrare e i prezzi alle stelle, dovrebbero tutti domandarsi: chi farebbe mai un regalo del genere? Solo così non si cadrà vittime di questo nuovo raggiro.

