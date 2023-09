Castelli e palazzi reali più popolari d’Europa 2023: quanto si paga per entrarci?

Tra le attività che si prediligono quando si è in vacanza c’è sicuramente la visita ai castelli e ai palazzi reali più popolari. Musement, la piattaforma digitale per la prenotazione dei viaggi, ha quindi deciso di aiutare tutti coloro che vorrebbero sentirsi in una favola per qualche ora stilando la classifica dei più ricercati d’Europa in base alle recensioni ottenute su Google.

L’attrazione per tali luoghi è spesso la combinazione di diversi fattori e il primo è sicuramente la ricchezza di storia e di tradizione che si respira al loro interno. Questi edifici sono, infatti, testimoni di epoche passate, eventi storici, regnanti famosi e culture antiche. Esplorarli offre quindi l’opportunità di immergersi nella storia e nell’architettura di un’epoca passata. In più, molte persone trovano affascinante il senso di mistero e romanticismo che avvolge i castelli e i palazzi: questi luoghi ispirano, infatti, spesso leggende, storie di fantasmi e racconti romantici di principesse e cavalieri.

Quali sono allora i più popolari e quanto si paga per entrarci?

3800 siti di interesse

Dopo aver realizzato la classifica delle grotte più popolari d’Europa grazie al numero di recensioni ottenute su Google, Musement ha pubblicato ora quella dei palazzi reali e dei castelli più popolari. Tale classifica arriva dall’analisi di più di 3800 siti d’interesse in tutta Europa per cui chi ama questi affascinanti siti di interesse potrà consultare tale lista per scegliere dove recarsi in primis.

Nella prima posizione della classifica c’è il Castello di Praga (Repubblica Ceca) con 152.149 recensioni: il prezzo del ticket di ingresso è di 250 CZK. Tra i luoghi più importanti di tale monumento va ricordata la cattedrale di San Vito nonché l’antico palazzo reale.

Segue Buckingham Palace (Regno Unito) con 151.766 recensioni. Per gli over 25 il prezzo del biglietto è di 30 sterline, per quelli dai 18 ai 24 anni il costo è di 19,50 sterline mentre per i bambini dai 5 ai 17 anni il costo è di 16.50 £. Tutti sapranno che tale luogo è la residenza ufficiale del re ma non tutti sanno che in estate, per dieci settimane, si potranno visitare alcune aree del palazzo sempre chiuse, parliamo delle State Rooms. Durante tutto l’anno, però, si può assistere sempre al cambio della guardia.

In terza posizione c’è il Castello di Wawel (Polonia) con 137.253 recensioni mentre il costo del ticket di ingresso è di circa 2,15 euro.

Tra i castelli e i palazzi reali più popolari d’Europa c’è in quarta posizione la Reggia di Versailles (Francia) con 130.519 recensioni. Qui il costo del biglietto è di 19,50 € per gli adulti che include: palazzo, mostre temporanee e giardini mentre i minorenni e cittadini dell’UE dai 18 ai 25 anni non pagano nulla.

Troviamo poi il Castello di Schönbrunn (Austria) con 129.663 recensioni dove il costo del ticket di ingresso è di 5 euro. Si tratta dell’ex residenza estiva degli Asburgo e da molti considerata un capolavoro del barocco.

Chiudiamo con la sesta posizione che spetta all’Alhambra (Spagna) con 122.164 recensioni. Una visita in tale luogo è d’obbligo: si tratta infatti di un enorme complesso monumentale composto da fortezze, palazzi e giardini. Fu residenza non solo dei sultani Nazarì ma anche dei re di Castiglia. Ad oggi è uno dei luoghi più visitati della Spagna: il biglietto completo diurno costa intorno ai 19 euro.

