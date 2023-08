I paesi italiani dove le case in affitto costano meno

Trovare una casa in affitto economica non è affatto semplice. Lo sanno gli studenti universitari che tempo fa hanno protestato per la difficoltà a trovare case in affitto a prezzi accettabili. Ormai i prezzi sono aumentati ovunque ma esistono alcune città dove il costo degli affitti è fortunatamente più basso. Affittare una casa, infatti, è una spesa molto variabile. Si devono considerare la dimensione, la posizione dell’immobile, ma anche la domanda e l’offerta del mercato. Non è un caso che in alcune zone le case in affitto costano di meno. Ma quali sono queste zone?

Caltanissetta e Altavilla Milicia

Tra le città dove si trovano facilmente case da affittare a poco c’è sicuramente Caltanissetta, in Sicilia, dove il canone medio è di 4,19 euro al metro quadro. L’offerta di immobili è davvero tanta e allo stesso tempo la domanda è bassa, ecco perchè i prezzi sono molto altrettanto bassi. Nonostante tutto, Caltanissetta è una città davvero interessante, ricca di storia e cultura.

Da vedere il Castello di Pietrarossa, il Duomo e il Museo Archeologico Regionale.

Un’altra città dove costa poco affittare una casa è Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Anche in questo caso affittare una casa costa 4,40 euro al metro quadro. Si tratta di un prezzo davvero low cost, soprattutto se pensiamo a quelli di Milano, dove si sfiorano prezzi moto più alti al mq per alcune zone. Altavilla Milicia è anche una zona molto appetibile per le sue spiagge e la gastronomia. Da vedere ci sono il Santuario di Maria Santissima della Milicia e il Castello di San Michele.

Case in affitto economiche, Castel Volturno, Sant’Antimo e Vibo Valentia

Anche a Castel Volturno, in provincia di Caserta, il canone di affitto è piuttosto basso.

Si trovano case a 4,45 euro al mq. Questo vuol dire pagare davvero poco ogni mese per stare in affitto. Non lontano d Napoli, questa zona è molto bella per i paesaggi marini lungo la costa del Golfo di Gaeta ed è anche molto frequentata da tanti turisti che non vogliono rinunciare alle belle spiagge. Da vedere ci sono il Parco Regionale del Fiume Volturno e la Pineta Mare.

Un’altra città dove gli affitti costano poco si trova sempre al Sud, parliamo di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, dove la spesa media è di 4,46 euro al metro quadro. Questo comune si trova a nord di Napoli ed è ben collegato con i mezzi pubblici, in più è anche una zona vivace e con un tessuto commerciale attivo. Da non perdere la Basilica di Sant’Antimo Abate e il Parco Urbano delle Acacie.

In ultimo è impossibile non citare Vibo Valentia, in Calabria. Anche qui le case costano sicuramente meno e affittare un appartamento non risulta troppo costoso. Infatti la spesa media è di 4,54 euro al metro quadro. Questa città sorge in un’ottima posizione e da vedere citiamo il Castello Normanno-Svevo, il Duomo e il Museo Archeologico Statale. Intorno, poi, ci sono tantissime spiagge e altre attrazioni.

I paesi italiani dove le case in affitto costano meno

Insomma, affittare una casa non è sempre un gioco da ragazzi, i prezzi sono alti un pò ovunque, ma in alcune zone è ancora possibile trovare ottime offerte, proprio come nelle città che abbiamo indicato.

Riassumendo