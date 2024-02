Il mercato immobiliare sembra tutt’altro che in crisi nel nostro paese, e forse è uno dei pochi a non risentire troppo degli effetti dell’inflazione. In particolare, le case di lusso stanno registrando un vero e proprio boom, grazie soprattutto a facoltosi acquirenti stranieri che decidono di comprare appartamenti e ville nel nostro Paese. Vediamo quali sono i prezzi nelle principali città dello stivale.

I prezzi nelle varie città

L’Ufficio Studi Gabetti ha stilato un nuovo report basato sui dati offerti da Santandrea Luxury Houses & Top Properties.

Da tale studio si scopre che le compravendite nel settore immobiliare sono aumentate del 9% nel nostro Paese, con la domanda che ha superato ampiamente l’offerta. Il dato è particolarmente significativo anche per quanto riguarda le case di lusso, le quali stanno registrando un vero e proprio boom di vendite. Da notare la folta presenza di compratori stranieri, i quali rappresentano addirittura il 70% della domanda, a fronte del solo 30% di quelli italiani. Napoli è senza dubbio una delle città che offre maggiori scelte ai potenziali acquirenti. Stando alle analisi effettuate dagli esperti, ilrisulta essere tra i più gettonati nel mercato immobiliare delle case di lusso per gli stranieri.

In questa città si registrano comunque prezzi sostanzialmente stabili, rispetto ad altre città. A Genova infatti i prezzi sono in aumento. Fa eccezione la zona di Quarto/Quinto, che invece mantiene in buona sostanza gli stessi prezzi del passato recente. Milano è una delle città principali di questo mercato, offrendo agli stranieri una serie di attività accessorie che solo le grandi metropoli sanno offrire. Le case di lusso però in questo caso hanno subito un aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. A Brera il prezzo è di circa 11 mila euro al metro quadrato, mentre nella zona del quadrilatero il prezzo arriva a 12,5 mila euro.

Case di lusso, le altre città

In generale comunque ilè di circa 2 milioni di euro.

Anche Torino è rimasta con i prezzi dello scorso anno, a parte in alcune zone dove il costo medio delle case di lusso è leggermente salito. Parliamo di quartieri come Crocetta, mente invece nell’area del Corso Massimo D’Azeglio il costo è addirittura sceso. Anche Roma ha registrato degli aumenti, e ora le case di lusso in alcune zone costano circa 6000 euro al metro quadro. Naturalmente, niente a paragone dei costi che si registrano nel Centro Storico, 10 mila euro al metro quadrato. A Firenze la spinta del turismo sta facendo grandi cose e gli americani sembrano particolarmente interessati. Il turismo del resto è uno dei grandi pregi del nostro paese e fa piacere sapere che lo scorso anno siamo stati premiati anche per la sostenibilità con il turismo green.

Ciò detto, il capoluogo toscano presenta costi elevati nelle aree centrali, circa 6200 euro al metro quadrato. Tra le più gettonate c’è poi la Sardegna. L’isola cattura in particolare l’interesse di tedeschi, britannici, statunitensi e francesi. Per quanto riguarda invece l’età media degli acquirenti stranieri, il report degli esperti ci dice che si aggira nella fascia tra i 45 e i 70 anni. Gli acquirenti vogliono case di lusso caratterizzate da alcune specifiche qualità, come ad esempio il terrazzo e il box auto, soprattutto a Napoli e Genova, città nelle quali trovare parcheggio è molto più complicato.

I punti chiave…