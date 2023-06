Le più belle case sugli alberi in Italia per un weekend da sogno

L vita in città non è proprio un sogno di tutti, c’è infatti chi vorrebbe abbandonare la metropoli per una vita in campagna. Ma c’è anche chi si spingerebbe ancora oltre, magari con una casa sull’albero. La bellezza della natura incontaminata, l’adrenalina dell’avventura selvaggia, ma anche la poesia sella metafora che vede l’uomo ritornare al suo stato naturale, quello di animale tra gli animali. No, forse stiamo un po’ esagerando, ma se avete almeno il desiderio di passare qualche notte in un posto del genere, allora ecco quello che fa per voi.

In Italia infatti esistono diverse occasioni per pernottare all’interno di una casa sull’albero. Si tratta di strutture sicure realizzate con materiali eco-friendly e rispettano l’ambiente circostante, offrendo al tempo stesso comfort e design. In questo articolo il lettore potrà scegliere tra diverse tipologie di case sugli alberi, a seconda dei suoi gusti e delle sue esigenze: dalle più semplici e spartane alle più lussuose e raffinate, dalle più avventurose e isolate alle più vicine ai servizi e alle attrazioni.

Un sogno che si avvera

Scopriamo quindi quali sono quelle più interessanti in cui passare un weekend da sogno.

Partiamo subito con la prima dell’elenco. Stiamo parlando di Casa Barthel in Toscana: questa è una delle case sugli alberi più famose e richieste in Italia, situata a pochi chilometri da Firenze. Si tratta di una dimora di design realizzata in legno e ferro riciclati, immersa tra i pini e gli ulivi della campagna toscana. Dispone di un letto matrimoniale a baldacchino, un bagno con doccia, una cucina attrezzata, una terrazza privata e una vasca idromassaggio esterna.

Non mancano servizi aggiuntivi come la piscina, il barbeque e il parcheggio privato. Il prezzo medio per notte è di 300 euro.

Altro giro altra corsa con Tree Village in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un vero e proprio villaggio sugli alberi situato nel parco naturale delle Dolomiti Friulane. Il cliente potrà scegliere la casa di sua preferenza, ma sono comunque tutte dorate di letti matrimoniali o singoli, riscaldamento, luce elettrica e bagno privato. Nel villaggio sono presenti diversi servizi, come la sala colazione, il ristorante, il bar e il parcheggio privato. Il prezzo medio per notte è di 150 euro.

La terza della nostra lista è Caravan Park Sexten in Trentino Alto Adige. Parliamo di uno dei glamping più belli d’Italia, situato in Alto Adige a circa un’ora di macchina da Bolzano. Le case sull’albero sono tutte realizzate in legno e vetro e dotate di letto matrimoniale, bagno con doccia, angolo cottura, TV satellitare e balcone panoramico. Non mancano la piscina coperta e scoperta, la sauna, il centro benessere, il ristorante e il parcheggio privato. Il prezzo medio per notte è di 250 euro.

Case sull’albero, le altre mete imprescindibili

Se l’argomento vi sta interessando, ecco allora altre succulente idee per le vostre vacanze. Passiamo a La Piantata nel Lazio: questa è una delle case sull’albero più esclusive e romantiche d’Italia, situata a Viterbo in un campo coltivato a lavanda. Si tratta della Suite Bleue, una casetta sull’albero che è accessibile solo per gli adulti, costruita su una quercia secolare a otto metri da terra. La casa sull’albero dispone di un letto matrimoniale a baldacchino, un frigobar, un diffusore Bose SoundTouch 10, un bagno con doccia e una terrazza privata dove viene servita la colazione. Il prezzo medio per notte è di 350 euro. A tal proposito, vi ricordiamo che ci sono anche interessanti ristoranti nella regione laziale.

Proseguamo la nostra carrellata con la Casa sull’albero dell’Agriturismo Aperegina in Abruzzo. È situata a Lentella in provincia di Chieti.

Si tratta di una casetta sull’albero costruita su un ulivo secolare a sei metri da terra, raggiungibile solo tramite una scala a pioli. Dispone di un letto matrimoniale, un bagno con doccia, una stufa a legna e una finestra panoramica. Inoltre, si potrà usufruire dei servizi dell’agriturismo Aperegina, come la piscina esterna, il ristorante e il parcheggio privato. Il prezzo medio per notte è di 100 euro.

Penultima della lista è il B&B La Corte in Piemonte. Parliamo di uno dei B&B più originali e suggestivi d’Italia, situato a Pralungo in provincia di Biella. Le due casette disponibili sono entrambe realizzate in legno e dotate di letto matrimoniale, bagno con doccia, riscaldamento elettrico e terrazza privata. Per i clienti è disponibile anche la colazione a buffet, il giardino e il parcheggio privato. Il prezzo medio per notte è di 120 euro.

Chiudiamo con Il Giardino dei Semplici in Piemonte. Si tratta di un giardino botanico tra i più apprezzati del nostro paese, ed è situato a Manta in provincia di Cuneo. Nel giardino sono disponibili per il pernottamento tre case, tutte realizzate in legno e dotate di letto matrimoniale, bagno con doccia, riscaldamento elettrico e terrazza privata. Tra i servizi disponibili ci sono la colazione a buffet, il ristorante, il bar e il parcheggio privato. Il prezzo medio per notte è di 140 euro.

Riassumendo…