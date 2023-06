Case a 1 euro in Sardegna, per gli inglesi è merito di Schwarzenegger

Il comune di Ollolai in Sardegna è a caccia di statunitensi. Continua il progetto case a 1 euro per valorizzare l’ambiente e soprattutto evitare lo svuotamento del piccolo paese. Ma cosa centra Arnold Schwarzenegger in tutto questo? Probabilmente l’equivoco nasce dal quotidiano britannico The Guardian, che ha riportato la notizia rendendola celebre nel mondo.

Schwarzenegger probabilmente ne sa poco o nulla

Qualche giorno fa il The Guardian ha riportato la notizia delle case a 1 euro in un comune della Sardegna, correlando l’iniziativa con la nostra star di Hollywood, nonché ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger. In realtà, il quotidiano non ha mai detto che l’iniziativa nasce dall’ex attore e culturista, ma associandolo insieme all’iniziativa ha messo in modo un equivoci secondo il quale ora sembra quasi che questo progetto sia nato grazie alla volontà della star austriaca. È molto probabile, invece, che Schwarzenegger non ne sappia assolutamente nulla di quanto stia accadendo in questo piccolo comune sardo, anche se indubbiamente è a conoscenza di Ollolai.

Ed è qui che iniziativa e attore si incontrano. Ollolai è infatti la città natale dell’ex mister Universo, il grande culturista Franco Columbu, nato proprio nel suddetto comune nel 1941, e morto poi a Olbia nel 2019. Columbu e Arnold si sono conosciuti durante le loro sessioni di body building, fino a diventare grandi amici. È innegabile che questo piccolo paesino, che conta soltanto al momento 1300 abitanti, è noto al mondo solo per essere stato il paese nativo di Franco. Da qui quindi l’associazione con Schwarzenegger e l’iniziativa sarda. Ma di che tipo di progetto si tratta? Com’è possibile che esistano davvero delle case a 1 euro in questo paese?

Case a 1 euro a Ollolai

a lanciare l’iniziativa non è stato Schwarzenegger, come sembrano farci credere i giornali esteri, ma l’amministrazione comunale. E in realtà, si tratta di un’iniziativa che è stata avviata già da un po’, ma che ora potrebbe finalmente coinvolgere coloro che ne sono realmente interessati. Il progetto si chiama “Work from Ollolai”. È stato studiato in collaborazione con l’associazione Sa Mata e si prefigge la missione di portare in paese 10 statunitensi. Un progetto molto simile fu avviato anni fa dalla città di Jesolo. In questo caso Ollolai offre case in affitto con un prezzo simbolico di 1 euro al mese. Questo per di permettere a questi professionisti americani di lavorare in smartworking e lasciare poi il loro contributo lavorativo alla zona.

Ma per quale motivo 10 statunitensi dovrebbero trasferirsi qui? Il Guardian trova la correlazione con Schwarzenegger proprio in questo passaggio, poiché solo dei grandi fans del culturismo, quindi di Arnold e di Columbu, potrebbe trovare davvero invitante un trasferimento del genere. Ovviamente, oltre al fatto che vivere in un paesino da sogno con un affitto di solo 1 euro al mese, è certamente un incentivo non da poco. Benché sia morto a Olbia (altro comune sardo), Columbu è stato poi seppellito nel cimitero di Ollolai, diventando a tutti gli effetti un vero e proprio monumento del proprio paese. Per quanto riguarda il progetto, esplicative le parole dell’antropologa Veronica Matta, presidente dell’associazione Sa Mata:

“Il paese è una finestra sul mondo. In questa prima fase il Comune ha scelto gli Stati Uniti, un paese a cui la comunità è legata per una persona speciale, l’indimenticato Franco Columbu, ex mister universo e mister Olimpia famosissimo negli Stati Uniti dove è diventato leggenda, insieme a Arnold Schwarzenegger e con il quale era legato da una grande amicizia fraterna”.

Gli stessi promotori dell’iniziativa quindi giocano sulla popolarità del loro concittadino e l’associazione con il più noto Arnold. A noi non resta che augurare buona fortuna al progetto delle case a 1 euro e intanto goderci le bellezze del posto con vacanze da sogno.

