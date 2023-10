Il mondo del web ormai è un coacervo di truffe, ma anche quello reale non scherza. Clamorosa truffa scoperta a Milano. C’è una casa venduta ben 14 volte, opera del portiere furbetto che a quanto pare ha sfruttato la notorietà dell’immobile, sito all’interno del palazzo dove ha vissuto il giornalista Dino Buzzati. A quanto pare la truffa si è perpetuata per circa 10 anni, fruttando al truffatore quasi 200 mila euro.

Galeotto fu il portiere

I portieri dei palazzi hanno sempre le mani in pasta dappertutto.

Ciò però non significa che si debbano rendere partecipi di attività losche, anzi. Spesso il loro lavoro di tuttofare gli consente di conoscere cose che i comuni condomini non possono sapere, come ad esempio quale immobile del palazzo è in vendita o quale sta per essere liberato dagli inquilini. Insomma, i portieri sanno vita, morte e miracoli del palazzo in cui lavorano e spesso si rivelano essere fonti preziose di informazione. Ciò però non significa che debbono sfruttare queste conoscenze per truffare i potenziali interessati agli immobili del condominio. Purtroppo, però, è proprio questo il caso del palazzo di viale Vittorio Veneto 24, elegante e storico condominio dove visse anche il grande giornalista Dino Buzzati.è situato alle spalle dei Giardini Indro Montanelli in una delle zone più signorili del capoluogo lombardo.

Insomma, si trattava di un immobile che faceva gola a molti, tanto che tra le sue vittime ci sono famosi ristoratori, professionisti affermati e rispettati, un giornalista e anche un nobile milanese. Tra caparre anticipate, mance e intermediazioni varie, il portiere in questione ha intascato in 10 anni ben 180 mila euro. Insomma, una truffa quella della casa venduta 14 volte che gli ha fruttato un bel po’ di soldini prima di essere scoperto e arrestato. E dire che chi lo conosceva ne aveva grande stima, tanto che anche l’amministratore del condominio lo aveva descritto come persona onesta e gran lavoratore.

Casa venduta 14 volte, scatta l’arresto

Ma come ha fatto questo portiere a guadagnare una somma così alta senza farsi scoprire per 10 anni? Il vero proprietario dell’immobile è un uomo d’affari sempre in viaggio, il quale è rimasto all’oscuro di tutto. Non sapeva infatti che il portiere alle sue spalle vendeva (per modo di dire). La scusa era che la trattativa dovesse rimanere segreta proprio per volere dello stesso proprietario.

Una trattativa segreta, vista la vantaggiosa proposta. L’appartamento di 65 metri quadri, dal valore di circa 400 mila euro (vista la zona) doveva essere venduto a soli 248 mila euro. Il portiere mostrava documenti come il rogito intestato al proprietario (rivelatisi poi falsi) e faceva visitare l’immobile agli interessati, i quali cercavano di cogliere al volo l’occasione vista la vantaggiosa proposta. Nell’affare era compreso anche un box da 17 metri quadrati situato in zona porta Venezia. A questo punto si avanzava l’ipotesi di una caparra per dimostrare interesse verso l’affare e avere un diritto di prelazione. Il bonifico (che andava dai 5000 ai 30 mila euro) veniva fatto sul conto del portiere. Al momento di concludere poi saltava fuori sempre una scusa. Alcuni sono riusciti ad avere indietro i loro soldi, mentre altri sono finiti nella trappola e hanno perso la caparra anticipata.

Il problema degli appartamenti nel capoluogo lombardo non è cosa da poco e trovare una casa in vendita prezzi al di sotto del mercato sembra un sogno che si realizza. Anche per gli affittuari le cose non sono affatto semplici, anche se il comune sta cercando di prendere provvedimento per le case in affitto per gli studenti. Ritornando al fatto di cronaca, a denunciare l’accaduto ci ha pensato proprio il vero proprietario dell’appartamento, il quale ha avvisato le autorità in merito alle strane voci che iniziavano a circolare sulla sua casa venduta più volte.

I punti salienti…

portiere di palazzo signorile vende una casa 14 volte;

nel giro di 10 anni è riuscito a incassare 180 mila euro grazie a questa truffa;

il vero proprietario dell’immobile ha scoperto il raggiro e denunciato il truffatore, il quale ora è in manette.

Il portiere in questione ora è agli arresti e pare che una buona parte dei soldi incassati siano stati girati alla sua, la quale sembra aver sperperato tutto al casinò di Saint Vincente. Insomma, un epilogo triste per il truffatore, ma fortunatamente è proprio quel che si meritava.