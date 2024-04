Le direttive UE sono chiare, ma forse non per tutti, la casa Green perfetta è un ambiente che sfrutta al massimo il risparmio energetico e fa della sostenibilità il concetto cardine, la sua raison d’être. Cerchiamo di ricapitolare quelle che sono le direttive in questione al fine di scoprire come dovrebbe essere una casa di questo tipo per soddisfare i diktat dell’Unione Europea.

Le direttive verso l’obbligatorietà

Una serie di tecnologie e innovazioni da mettere in atto al fine di ottenere la perfetta casa Green secondo le direttive dell’UE.

Anche il nostro Paese dovrà fare i conti con tali direttive e sarà necessario elaborare un piano per rispettare i termini obbligatori rilasciati da tali direttive. I cosiddetti edifici nZEB saranno obbligatori a partire dal 2030. Questo acronimo indica gli immobili ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno di energia è molto basso o addirittura nullo. Gli immobili pubblici invece saranno soggetti all’obbligo già dal 2028. Sono quindi momenti di grande cambiamento per il nostro Paese, e proprio di recente l’UE ha detto stop anche alle caldaie a gas . Ma quali sono le tecnologie che sarannoper avere la casa Green perfetta?

Massima attenzione verso l’impiantistica, per progettare infatti un edificio che dovrà consumare energia quasi pari allo zero, sarà fondamentale utilizzare le giuste tecnologie. Si punterà alla massima efficienza energetica riducendo gli sprechi all’osso, o eliminandoli del tutto. Uno dei fattori chiave è la climatizzazione, ecco quindi quali saranno le opzioni disponibili in tal senso, dopo l’addio alle caldaie a gas:

Pompa di calore;

Sistema ibrido;

Solare termico;

Impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC);

Impianto fotovoltaico;

Sistemi di regolazione avanzata e Building Automation.

Come deve essere la casa Green perfetta?

Come abbiamo visto, per la climatizzazione sono quelli sopra elencati i sistemi e le tecnologie che verranno ammessi per la costruzione di una casa Green.

Un altro fattore fondamentale però riguarda l’edilizia, ossia i processi di costruzione e i materiali che si andranno a utilizzare, i quali devono essere naturalmente sostenibili. Si tratta di elementi noti anche come bio-materiali, ossia prodotti non tossici che derivano da risorse naturali e rinnovabili. Tra i più comuni in questo momento c’è il legno, il quale può essere utilizzato per strutture, travi, pannelli e pavimenti. Anche l’eco-cemento è unche figura tra i più usati, il quale grazie al ridotto utilizzo di clinker, riduce le emissioni di CO2.

C’è poi il calcestruzzo areato autoclavato che è invece un materiale leggero e isolante e che richiede meno energia per il riscaldamento durante il processo di produzione, rendendo quindi non necessario un massiccio utilizzo di cemento. Altra importante alternativa tra i materiali è il bio-beton, che è un materiale isolante massiccio che combina proprietà di isolamento e massa termica e utilizza residui biologici come paglia o bambù. Si presterà inoltre la massima attenzione anche al cantiere stesso, il quale naturalmente deve essere sostenibile e quindi ridurre al minimo le emissioni.

La casa Green perfetta dovrà infine offrire una grande efficienza riducendo al minimo la dispersione del calore, condizione fondalmentale per evitare poi gli sprechi ed essere sostenibile. Si presterà quindi la massima attenzione ai sistemi termoisolanti, al fine di assicurare una perfetta tenuta del calore ed elevate prestazioni di traspirazione. Per ottenere tale confort abitativo sarà quindi necessario fin dall’inizio utilizzare materiali termoisolanti nella costruzione dell’immobile.

