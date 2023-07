Carta dedicata a te, quando arrivano i 382 euro? I tempi si allungano

Buone notizie per tutte le persone in difficoltà. Come previsto nell’ultima manovra, infatti, la carta di risparmio spesa 2023 “dedicata a te” sarà reale a partire dal 18 luglio e quindi tra pochissimi giorni.

Nonostante l’importo non sia eccessivo, darà comunque la possibilità di tirare una boccata d’ossigeno. Come tutti avranno notato, infatti, i prezzi di tutti i generi alimentari sono saliti alle stelle per cui fare la spesa è diventato un incubo quotidiano un po’ per tutti.

Per ovviare a ciò, si cercano le migliori offerte proposte dai volantini ma anche queste scarseggiano. Grazie alla card, quindi, le famiglie più in difficoltà, quelle che hanno dovuto tagliare il loro carrello della spesa, potranno ottenere un piccolo beneficio. In questo modo potranno tornare ad acquistare anche quello che prima avevano accantonato.

Qual è l’importo?

La nuova social card proposta dal Governo sarà reale dal prossimo 18 luglio. Si tratta della carta di risparmio spesa “dedicata a te” con la quale si riceverà un bonus di 382,50 euro per acquistare generi e alimenti di prima necessità.

Essa non sarà erogata a tutti ma solo, si stima, a 1 milione e 350 mila famiglia con Isee fino a 15 mila euro. Verrà erogata dagli uffici postali e saranno i Comuni dal 18 luglio ad inviare la comunicazione ai beneficiari del contributo.

Grazie a essa, come detto, le famiglie riusciranno a far fronte all’aumento dei generi di prima necessità. Il rincaro dei prezzi ha infatti fatto crescere la spesa delle famiglie costringendole a comprare di meno. Tale crollo è stato definito “allarmante” dalle associazioni a difesa dei consumatori e proprio per questo si è deciso quindi di correre ai prezzi.

Finalmente la carta risparmio 2023 dedicata a te diverrà reale per chi ha un Isee non superiore ai 15 mila euro. I cittadini non dovranno fare nulla per richiederla in quanto saranno i comuni a comunicare alle famiglie chi ne avrà diritto e come fare a ritirare tale buono presso gli uffici postali abilitati al servizio.

I Comuni riceveranno dall’Inps l’indicazione delle famiglie che ne hanno diritto. C’è però un problema in quanto le risorse stanziate sono limitate per cui i distinti nuclei familiari potranno beneficiare in base a una scala di priorità.

Verranno prese in considerazione in primis le famiglie formate da più di 3 membri dei quali almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009 e quelle formate da non meno di 3 membri dei quali uno nato entro il 31 dicembre 2005. Inoltre i nuclei formati da non meno di 3 membri. In ogni caso nel Decreto Attuativo, si legge, che per stabilire l’assegnazione della misura avrà “rilievo specifico e prioritario la famiglia con l’Isee più basso”.

Le carte saranno nominative e si potranno iniziare ad usare dal mese di luglio. Ci si dovrà però ricordare di fare almeno un pagamento con la relativa Postepay entro il 15 settembre, altrimenti si perderà la somma caricata su di essa.

Per quanto concerne i beni acquistabili, essi saranno quelli alimentari di prima necessità. Saranno quindi escluse le bevande alcoliche. Bisognerà poi tenere a mente che gli acquisti dovranno essere effettuati presso le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa nel proprio comune di residenza. Verrà comunicata sul sito web istituzionale, in tempi utili, la lista degli esercizi aderenti.

Infine dal testo del Decreto Attuativo si evince che questa carta non si potrà cumulare con altre prestazioni. Significa che saranno esclusi coloro che percepiscono misure come il Redito di cittadinanza, quello di Inclusione, la Cassa Integrazione o l’indennità di disoccupazione/mobilità.

Riassumendo…

1. Dal 18 luglio la carta risparmio spesa 2023 “dedicata a te” diventerà realtà



Potranno beneficiarne coloro che hanno un reddito Isee sotto i 15 mila euro. Si seguirà però una scala di priorità3. Saranno i Comuni a inviare le comunicazioni contenenti le indicazioni ai beneficiari della carta.

