Carta da forno e tappetini in silicone: i migliori del 2021 secondo l’ultimo test tedesco

La rivista tedesca Oko-Test ha analizzato 24 prodotti tra carta da forno e tappetini in silicone realizzate da importanti marche vendute in Germania, alcune delle quali però si trovano facilmente anche in Italia. Nel dettaglio, Oko-Test ha esaminato 19 carte da forno classiche, quattro tappetini in silicone riutilizzabili e un tappetino in teflon permanente. La ricerca si è basata soprattutto su un dato cruciale: esiste il rischio che durante la cottura le eventuali sostanze tossiche contenute nella carta da forno possono passare al cibo?

La classifica delle migliori marche per la carta da forno e i tappetini in silicone

La maggior parte delle marche, sia di carta da forno che di tappetini in silicone, ha ottenuto il punteggio massimo dei voti. Le analisi del laboratorio hanno infatti dimostrato che l’elevato calore non rovina in alcun modo nessuna delle due categorie di prodotti, perciò il loro impiego in cucina non deve destare la benché minima preoccupazione.

Nonostante l’esito più che positivo proveniente dal laboratorio, la rivista tedesca Oko-Test ci tiene a precisare che un elemento importante: quasi sempre la carta da forno non può essere considerata un prodotto riciclabile, ciò significa che non va gettata né nella plastica né tra i rifiuti organici, contrariamente invece a quello che avviene normalmente. All’origine del problema vi è la presenza del silicone, una sostanza molto resistente al degrado e che ha il potere di accumularsi sia negli organismi che nella catena alimentare.

A questo proposito, il portale Greenme nell’articolo ricorda come tracce di silicone siano state rinvenute in passato nel fegato dei pesci artici, nelle balene e negli uccelli marini.

A seguire la classifica del test con le migliori marche premiate dalla rivista Oko-Test:

Amazon Basics

Backefix

Ikea

Tenovis Direct

GSD

Edeka

Penny

Rewe

Zentrale Handels

Norma

Aldi Nord/Aldi Sud

Papstar.

