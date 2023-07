Carta acquisti spesa Dedicata a te 2023 debutta oggi: ecco come ritirarla e cosa comprare

E’ arrivato il giorno tanto atteso dai beneficiari della carta acquisti Dedicata a te, che debutta oggi, 18 agosto. La nuova social card del governo Meloni, infatti, sarà distribuita da oggi presso gli uffici postali. Nei giorni scorsi i beneficiari sono stati contattati direttamente dai Comuni. Da giorni, si parla dell’avvio di questa card, voluta dal governo per aiutare le persone più povere e in difficoltà a fare la spesa. Infatti, con questa carta sarà possibile acquistare beni di prima necessità nei punti vendita convenzionati. Da oggi, quindi, la card con all’interno 382,50 euro sarà distribuita presso gli uffici postali e poi i beneficiari potranno attivarla e usarla.

Social Card con 382,50 euro, da oggi la distribuzione in Posta

Come già anticipato, si tratta di una card con una somma una tantum all’interno che da oggi, appunto, è disponibile per acquistare generi alimentari. I beneficiari sono stati avvertiti i giorni scorsi dopo il lavoro dell’Inps, che ha operato per formare una graduatoria di idonei.

Come attivare la Carta acquisti spesa Dedicata a te

In particolare, per poterne farne parte, è fondamentale non superare i 15mila euro di Isee, far parte di una famiglia di almeno 3 persone e non essere già beneficiari di altri sostegni come Naspi o reddito di cittadinanza.Come ha comunicato l’Inps, hanno priorità i nuclei con componenti nati tra il 2023 e il 2009 e con precedenza per quelli con i componenti più piccoli. In sostanza, le famiglie con almeno tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009 con Isee fino a 15mila euro hanno la priorità, così come quelli con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2005. I restanti sono definiti base alla numerosità dei componenti.Una volta che i beneficiari avranno ricevuto la comunicazione potranno andare direttamente in Posta con la ricevuta per il ritiro e il codice fiscale.

In alcuni Comuni le comunicazioni sono già arrivate, mentre in altre i beneficiari le stanno ricevendo nelle ultime ore o direttamente anche da oggi. Una volta ritirata la carta in Posta, infatti, chi ha diritto alla carta, per non farla decadere dovrà effettuare un primo pagamento entro il 15 settembre. Il resto dell’importo, poi, sarà spendibile anche dopo. Questa mossa è molto importante perché solo dopo aver fatto una prima spesa non si rischierà la disattivazione della card. Se non si utilizzerà almeno una volta entro il 15 settembre, quindi, decadrà in automatico.

Va segnalato che ad ogni Comune risulta assegnato un certo numero di card. Il calcolo è stato effettuato anche in base al numero di cittadini e al reddito. A Napoli, ad esempio, sono disponibili 31mila card spesa, a Roma circa 30mila, a Palermo 20mila e a Milano circa 15mila.

Carta acquisti spesa Dedicata a te 2023 debutta oggi: ecco come ritirarla e cosa comprare

La card Dedicata a Te si può utilizzare nei supermercati e negozi convenzionati. Un elenco, inserito nell’allegato del ministero della Sovranità alimentare al decreto attuativo, indica quali sono gli alimenti che si possono acquistare con la carta acquisti, ma è ancora in auge la polemica per l’assenza, in lista, di marmellate, sale, surgelati. Per il resto sono presenti quasi tutti gli alimenti più noti, come ha fatto notare il ministero.

Da oggi, insomma, la Carta Acquisti diventa realtà e i beneficiari che hanno ricevuto la comunicazione possono andare a ritirarla in Posta.

Riassumendo