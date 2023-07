Social Card “Dedicata a Te”, cosa cosa si può comprare e quali sono i prodotti vietati

Pane, pasta, surgelati, verdure. La lista potrebbe essere infinita. Non stiamo parlando della lista della spesa – ovviamente – ma di quegli alimenti e prodotti che le famiglie beneficiarie della nuova Social Card “Dedicata a Te” potranno acquistare nei punti vendita convenzionati. Con la nuova carta sociale destinata a tutte le famiglie a bassissimo reddito, infatti, non sarà possibile acquistare tutto ciò che si vuole ma solo beni di prima necessità. Facile, dunque, capire che con i 382,50 euro sarà possibile comprare perlopiù cibo.

Ma facciamo un passo indietro. La social card voluta dal Governo Meloni, è un sostegno una tantum per tutte quelle famiglie con un reddito molto basso (l’Isee non deve superare 15mila euro e serve anche l’ iscrizione all’anagrafe comunale), che non sono già beneficiare di altri sostegni come il reddito di cittadinanza, mobilità e disoccupazione e nel cui nucleo familiare sono presenti almeno tre persone, ma si terrà conto anche del numero di figli e dell’età.

Gli idonei saranno scelti dall’Inps in base a queste caratteristiche e poi inseriti nelle graduatorie. Saranno poi i Comuni a contattare i beneficiari per avvertirli che possono ritirare la carta Dedicata a Te alle Poste, portando la ricevuta rilasciata dal Comune. Nella carta di debito saranno caricati 382,50 euro da spendere – almeno come prima tranche – entro il 15 settembre. I possessori avranno anche la facoltà di controllare il credito in tutti gli uffici Postamat. Fatta questa doverosa premessa, necessaria per capire il funzionamento della card, veniamo al punto cruciale: che cosa si può acquistare e cosa no con Dedicata a Te? L’elenco è abbastanza lungo e comprende quasi tutti gli alimenti che si possono trovare al supermercato:

Pesce fresco

Uova

Olio di oliva e olio di semi

Carne suina, bovina, caprina, ovina e avicola

Latte e derivati, quindi anche formaggi

Pasta

Legumi

Frutta di ogni tipo

Verdure e ortaggi freschi o lavorati

Pane, biscotti, panificati e prodotti di pasticceria

Farine

Miele

Zucchero

Cacao

Riso, orzo, mais e tutti i cereali in generale

Pomodori pelati e conserve

Semi e frutta oleosa

Cioccolato

Acqua minerale

Alimenti per bambini e neonati

Caffè

Tisane tipo Camomilla

The

Aceto.

Sconto del 15% e prodotti esclusi

Questi prodotti saranno acquistabili solo nei punti vendita convenzionati, elencati, tra le altre cose in questo link. I beneficiari potranno avere anche uno sconto del 15% sulla spesa fatta, sempre nei supermercati aderenti, compresi i prodotti in promozione. Quindi se si acquista un prodotto scontato del 20% – mettiamo un bottiglia di olio – a questo si aggiunge anche l’altro sconto del 15%. Lo sconto vale sempre per i prodotti inclusi nel paniere.

Quali sono, invece, i prodotti che non si possono acquistare con la card Dedicata a Te? La lista è molto più breve, ma ha comunque lasciato perplessa parte dell’opposizione. Infatti, tra i prodotti esclusi dalla lista ci sono gli alcolici, quindi vino, birra e via dicendo, ma anche marmellata, caramelle, pesce e prodotti surgelati in generale. E sono esclusi anche i farmaci.

L’esclusione di alcuni alimenti o prodotti ha lasciato perplessi alcuni esponenti dell’opposizione ma il ministro Lollobrigida ha motivato la scelta sottolineando di aver individuato i prodotti che al 90% richiamano “produzioni che per la maggior parte derivano dal nostro territorio”. La lista, comunque, potrebbe essere orientativa, anche se è chiaro che gli alcolici restano esclusi.

Non manca molto all’avvio della carta Dedicata Te: la data indicata è quella del 18 luglio, poi arriveranno i soldi. Per le famiglie italiane in difficoltà, quelle più povere insomma, si tratta di un grande aiuto considerando il caro vita che ormai sta dando filo da torcere a tutta la popolazione.

