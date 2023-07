Carta acquisti. C’è una data di scadenza da segnare bene sul calendario

Tra meno di una settimana i Comuni inizieranno ad inviare ai beneficiari della carta acquisti le comunicazioni con le quali verranno date istruzioni per il ritiro della card presso le Poste. La card si chiamerà “dedicata a te” e avrà un plafond di 382,50 euro da spendere in beni alimentari di prima necessità.

Il beneficio interesserà 1.300.000 nuclei familiari a basso reddito, composti da non meno di tre componenti, residenti su tutto il territorio nazionale, da ripartirsi tra i Comuni in base ai due parametri: della popolazione residente e della differenza tra il reddito medio delle comunità stanziate in ciascuna circoscrizione comunale e quello nazionale.

Una volta ritirata la card, c’è una data di scadenza da rispettare se non si vuole perdere il diritto all’utilizzo della stessa. Vediamo qual è la data che i beneficiari della carta acquisti devono segnare bene sul calendario.

La carta acquisti

La carta acquisti è stata prevista grazie alla risorse del c.

d.

Infatti, in base al comma 450 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023:

E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle

foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessita’ da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante»;

La stessa Legge di bilancio demandava ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’adozione delle disposizioni attuative del suddetto fondo/contributo.

In considerazione è stato pubblicato il Decreto 18 aprile 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell’Economia.

Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del decreto (12 maggio): iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale); titolarita’ di un ISEE ordinario, in corso di validita’, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto in parola includano titolari di: Reddito di cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla poverta’. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: Nuova assicurazione sociale per l’impiego; NASPI e Indennita’ mensile di disoccupazione per i collaboratori -DIS-COLL; Indennita’ di mobilita’; Fondi di solidarieta’ per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG.

Carta acquisti. C’è una data da segnare bene sul calendario

La carta acquisiti è caratterizzata da una serie di scadenze che se non rispettate potrebbero comportare la sua disattivazione.

Tra le scadenze da citare:

18 luglio , a partire da tale data i Comuni inizieranno ad inviare ai beneficiari della card le istruzioni operative per il suo ritiro presso le Poste (messaggio INPS 2373);

, a partire da tale data i Comuni inizieranno ad inviare ai beneficiari della card le istruzioni operative per il suo ritiro presso le Poste (messaggio INPS 2373); nel mese di luglio le card saranno attive e potranno essere effettuati i primi acquisti.

C’è una scadenza che è ancora più importante delle precedenti; infatti, l’art 5 del decreto attuativo sopra citato dispone che:

Le carte sono ritirate dai beneficiari dei contributi presso gli uffici postali abilitati al servizio e non sono fruibili, con decadenza del beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 15 settembre 2023.

Dunque, per beneficiare della car dedicata a te per l’intero importo di 382,50 euro, è necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre. Pena la disattivazione della carta, con destinazione delle risorse non utilizzate in favore degli altri beneficiari.

