Caro prezzi, anche Checco Zalone fa il sarcastico sui rincari, ma c’è poco da ridere

Gli italiani hanno davvero poco da ridere sul caro prezzi, eppure la battuta di Checco Zalone durante il suo spettacolo Amore+iva avuto luogo proprio nella sua Bari, ci ha strappato qualche risata. Cosa ha detto il comico pugliese in occasione del suo show? Stavolta ha preso di mira una nota struttura balneare del luogo, ma la sua frecciata colpisce un po’ tutta l’Italia.

Lo show di Checco Zalone

105esima rappresentazione in giro per l’Italia e ancora il tutto esaurito per Amore+iva, lo spettacolo di Checco Zalone che sta registrando il sold out in tutte le città dello stivale. Già il titolo dello show è tutto un programma e ci fa capire che il tema portante, oltre alle avventure amorose del comico, è la tassazione che vige nel nostro paese. E dalle tasse è facile passare velocemente al caro prezzi. A tal proposito, gli italiani temono nuovi sostanziosi aumenti per il futuro, visto che da tempo si parla di nuovi rincari d’autunno. Insomma, la situazione economica del paese è tutt’altro che florida. Gli aumenti si sono fatti sentire non poco nei carrelli della spesa. Se fino a qualche mese fa con 70/80 euro potevamo comprare ogni ben di Dio, oggi con per gli stessi prodotti bisogna spendere dai 110 ai 130 euro. Si tratta di aumenti davvero esosi, visto che in alcuni casi si parla anche di 60 euro in più rispetto al recente passato.

Per l’occasione però Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha puntato il dito contro gli aumenti durante le vacanze. Nel mirino ci finiscono quindi le strutture balneari, con Capitolo a pagare per tutti. Capitolo è una nota località balneare barese, proprio la città d’origine del comico pugliese. Ebbene, quest’anno non pochi italiani si sono lamentati dell’aumento dei prezzi. Quindi Zalone ha colto la palla al balzo per punzecchiare la struttura e allo stesso tempo lanciare una frecciata a tutti coloro che hanno speculato sulla situazione durante questa estate per far sborsare più soldi ai villeggianti. Lo show nel suo paese natio era particolarmente atteso, proprio perché molti immaginavano qualche freddura sui pugliesi e sul sud in generale, da sempre in difficoltà rispetto al resto dello stivale.

Caro prezzi, virale la battuta di Zalone

Alla fine la sua battuta è diventata virale. Ma cosa ha detto precisamente? Oltre a seguire la scaletta del suo show, Zalone ha trovato il tempo di lanciare una frecciata a Capitolo e lamentarsi del caro prezzi.

“Ho deciso che con l’incasso di questa serata darò l’anticipo per un ombrellone a Capitolo l’anno prossimo, così finalmente potrò andare anche io”.

Sono queste le parole di Zalone che hanno strappato un sorriso agli italiani, ma allo stesso tempo hanno fatto riflettere su quanto il caro prezzi stia mettendo in ginocchio i nostri connazionali. Come detto, Capitolo è una delle più note località balneari baresi, ed è famosa per la sua acqua cristallina. I prezzi durante l’estate sono lievitati. Un ombrellone e due lettini costano in media tra i 50 e i 60 euro, un costo già di per sé elevato. Durante l’estate però sono arrivati addirittura a 150 euro. C’è inoltre da aggiungere che non è possibile portare cibo da casa (come ormai molte strutture balneari hanno deciso), quindi a questa cifra va aggiunta quella di cibo e bevande da poter acquistare in struttura. Insomma, una vacanza del genere viene a costare una vera fortuna e, a quanto pare, nemmeno Checco Zalone può permettersela.

Naturalmente, per il Checco nazionale queste cifre non sono davvero proibitive, ma interpretando da sempre l’italiano medio non può che immedesimarsi nella nostra stessa condizione e prendere atto del fatto che la vita nel nostro paese sta diventando davvero insostenibile a livello economico. Ad ogni buon conto, la spiaggia di Capitolo non è la più costosa della Puglia. La regione negli ultimi anni ha rafforzato la sua immagine turistica e sempre più stranieri la scelgono per passare le vacanze. Il Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse in Salento è tra gli stabilimenti più costosi d’Italia. I prezzi? Un tavolino con gazebo, 4 lettini con teli mare e aperitivo incluso costano ben 1000 euro al giorno. Speriamo che il prossimo anno le vacanze siano più alla portata di tutti, magari con nuove agevolazioni da parte del Governo, tipo bonus vacanza o incentivi simili.

Riassumendo…