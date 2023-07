Il canone RAI cambia bolletta, ecco dove lo troveremo

Da anni il pagamento del canone Rai è sempre motivo di discussione e anche da quando lo troviamo nella bolletta dell’elettricità le polemiche non si sono mai davvero placate. Si torna, quindi, a parlare del Canone Rai. La discussa tassa sulla Tv potrebbe cambiare volto o quanto meno la pagheremo ma non più nella bolletta della luce, come siamo abituati a fare da anni. La nuova ipotesi allo studio arriva dal ministro Giorgetti, che ha parlato della possibilità di diminuire progressivamente il canone Rai, che sarà scorporato dalla bolletta e riscosso diversamente. Non è la prima volta che si discute del Canone Rai e di non farlo pagare più nella bolletta della luce.

Canone Rai riforma allo studio: si pagherà nella bolletta del cellulare?

Addirittura il vice premier Salvini, da anni, vorrebbe abolire del tutto la tassa sulla tv. Tra le ipotesi, infatti, c’è quella di agganciare la tassa a un’utenza telefonica, visto che molte persone vedono la tv su smartphone e altri dispositivi.

“nuove modalità di sviluppo e di fruizione, come dimostra RaiPlay, che consentono di fruire dei contenuti usando vari device”.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante l’audizione in commissione Vigilanza ha anticipato quella che dovrebbe essere la riforma del Canone Rai. Adesso il pagamento della tassa è legato al possesso della Tv, invece si deve aprire una riflessione – come ha chiarito Giorgetti – specificando che bisogna tenere conto delle:

Ad oggi sono 21 milioni gli italiani che pagano il balzello mentre le utenze sono 107 milioni. Se il presupposto diventasse il possesso di un’utenza telefonica mobile, aumenterebbe la platea e di conseguenza si avrebbe un calo del costo pro-capite del canone.

“in un’ottica di breve periodo, l’ipotesi potrebbe essere scorporare dal pagamento del canone una quota relativa agli investimenti sostenuti dalla Rai per la capacità trasmissiva”.

Nonostante tutto, questo meccanismo potrebbe trovare problemi di applicazione e quindi andrebbe trovato un tetto massimo per evitare di pagare somme più alte.Il governo, quindi, potrebbe farci pagare la tassa con la ricarica del cellulare. Ma è una delle ipotesi.Giorgetti ha chiarito anche che:

Si parla, in particolare, di circa 300 milioni che sarebbero posti a carico della fiscalità generale riducendo il costo. Questo considerando che l’ammontare del Canone Rai ingloba ogni anno circa 1,85 miliardi di euro.

Il canone RAI cambia bolletta, ecco dove lo troveremo

Da tempo, la Lega vorrebbe abolire il canone Rai o azzerarlo ma non è così facile come sembra. Quello che è certo, è che il governo ha intenzione di cambiare qualcosa in merito al pagamento della tassa. Forse si pagherà con la ricarica del cellulare o magari in altri modi. In ogni caso, il ministro ha sottolineato che:

“qualsiasi sia l’orizzonte verso il quale si deciderà di procedere per il canone, devono essere garantite sempre e comunque risorse adeguate”

