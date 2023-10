Cane alla guida immortalato dall’autovelox, scatta la multa folle

La notizia ha davvero dell’incredibile, anzi del folle, non tanto per la multa comminata alla persona, ma per l’evento in sé. l’autovelox ha infatti immortalato un cane alla guida. Com’è possibile una cosa del genere? Purtroppo, nel mondo può accadere davvero di tutto e ormai non ci si può stupire più di nulla. Scopriamo insieme dove è accaduto questo singolare caso.

Non solo eccesso di velocità

Non ci sono norme che sanzionino i cani nel nuovo codice della strada, ma forse Salvini farebbe meglio ad aggiornarsi visto quanto è successo in Slovacchia. Ebbene sì, al giorno d’oggi capita anche di trovare un cane alla guida dell’auto. Non stiamo parlando di un cartone animato della Disney, ma di un vero e proprio fatto accaduto nel mondo reale. È successo a Šterusy, un paese non tropo distante da Bratislava. La polizia locale è rimasta semplicemente sconvolta da quanto fotografato dall’autovelox. Lo strumento di rilevazione della velocità su strada ha infatti immortalato un cane alla guida di un’auto. Il quadrupede al volante probabilmente non ha nemmeno capito cosa è accaduto, ma il suo padrone avrà una bella gatta da pelare, vista la multa che gli è stata comminata.

Come dicevamo, oltre all’aggravante del cagnolino al volante, c’è il reato di eccesso di velocità. L’autovelox infatti si è limitato al suo lavoro, ossia rilevare il mancato rispetto del limite di velocità. Quando però la polizia slovacca si è trovata a guardare lo scatto per fermare il veicolo, ha scoperto che alla guida c’era il cane. Insomma, una notizia che ha semplicemente dell’incredibile. Se non fosse che il padrone dell’animale a quattro zampe ha fornito una spiegazione che cerca di far quadrare un po’ il cerchio. Nella foto che sta facendo il giro del web si vede un cane da caccia marrone. La foto è stata postata sulla pagina ufficiale Facebook dalla polizia polacca. Sappiamo quanto il nuovo codice della strada stia facendo discutere nel nostro paese, ma forse è il caso che i cittadini inizino realmente a prendere la guida sul serio, visto che i pericoli per negligenza sono sempre dietro l’angolo.

Cane alla guida, com’è possibile?

Ma torniamo alla famosa domanda che sta senza dubbio affiorando sulla bocca di tutti. Com’è possibile che l’autovelox abbia fotografato un cane alla guida? Ebbene, una volta fermato il proprietario dell’auto ha affermato che il cane gli è saltato sulle ginocchia senza alcun preavviso. Si è trattato dunque di un semplice incidente, e non di una bravata da parte del suo padrone, almeno stando a quella che è la sua ricostruzione dei fatti. Ad ogni buon conto, la polizia gli ha ricordato che gli animali domestici devono essere trasportati solo in condizioni di massima sicurezza. Un trasportino quindi sarebbe la cosa migliore. Non è da escludere che, dopo questo evento, il nuovo codice della strada possa obbligare anche gli italiani ad utilizzarlo quando decidono di portare i loro amici a quattro zampe in auto. Sul post della polizia slovacca si legge:

“Un autista irresponsabile, fermato da una pattuglia per eccesso di velocità nel villaggio di Šterusy, aveva qualcosa da spiegare. Il 31enne ha però spiegato che il cane si è improvvisamente buttato sulle sue ginocchia. Tuttavia, il filmato non ha registrato movimenti improvvisi nell’auto. La Polizia ha inflitto una multa per violazione delle regole stradali. Nel trasporto di un cane, occupatevi della sicurezza dell’animale e dell’intero equipaggio in auto. Anche un piccolo animale può mettere in pericolo la tua vita e la tua salute durante la guida. Per non far accadere quanto appena raccontato, esistono una serie di sistemi di protezione che i proprietari di animali dovrebbero assolutamente utilizzare”.

In sintesi, è probabile che l’uomo abbia messo di sua spontanea volontà l’animale sulle sue ginocchia prima di partire.

In Slovacchia l’autovelox ha fotografato un cane alla guida di un’auto;

il suo padrone ha confessato che il cane gli è saltato sulle ginocchia mentre guidava;

per l’uomo è stata comminata una doppia multa, visto che era anche colpevole di eccesso di velocità.

