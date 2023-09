Nuovo codice della strada: arriverà il cartello di divieto di sorpasso per bici e monopattini?

Il nuovo codice della strada è in dirittura d’arrivo e a ottobre approderà in Parlamento. Cambierà davvero molto per gli automobilisti alla luce delle nuove regole, che inaspriscono le multe per chi passa col rosso, chi guida col cellulare in mano o supera i limiti di velocità. Ma anche, e soprattutto, per chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze. In questo caso le punizioni sono esemplari e prevedono anche il ritiro della patente a vita. Nel nuovo codice della strada, non bisogna dimenticare le nuove regole per bici e monopattini.

Nuovo codice della strada: arriva cartello divieto sorpasso bici e monopattini?

Per gli automobilisti, in particolare, è stato introdotto il divieto di superare chi va in bici se non c’è una distanza minima. Nella pratica, ci devono essere almeno 1,5 metri che separano il ciclista e l’automobile. In questo modo è possibile evitare gli incidenti. Che non sono pochi. Troppe volte, infatti, a causa della poca distanza, molti ciclisti vengono investiti dalle auto.

D’altronde, uno degli scopi del nuovo codice della strada, è quello di evitare le stragi che coinvolgono auto e veicoli a due ruote. Per quanto riguarda la, si tratta di un traguardo importante, visto che le associazioni di categoria lo chiedevano da tempo. In Germania ad esempio, questa norma esiste già da un pò e molto presto dovrebbe anche arrivare un cartello, come scrive auto.everyeye.it, che vieta alle euro di effettuare sorpassi ai ciclisti o motocicli nel caso lo spazio non sia sufficiente.

In alcune città tedesche è stato installato questo cartello che di fatto aiuta gli automobilisti a non sbagliare e non sorpassare i ciclisti quando non è consentito.

Le nuove regole per monopattini

Per adesso, in Italia non è prevista l’installazione di nessun cartello ma, visto che sta cambiando la legge e sta arrivando anche la nuova regola sul divieto di sorpasso ai ciclisti in alcuni casi, non è detto che in futuro non si possa prendere esempio dalla Germania e si pensi a un cartello che potrebbe togliere ogni dubbio nei casi limite.

Entro fine anno, il nuovo codice della strada dovrebbe entrare in vigore. Per quanto riguarda le regole per bici e monopattini, ci saranno l’obbligo di targa, casco e assicurazione per i monopattini, il divieto di circolare su strade extraurbane e l’obbligo di blocco per quelli in sharing, ma anche il divieto di circolare su marciapiedi o contromano, il divieto di soste selvagge e l’obbligo di frecce e freno.

Sono previste multe da 100 e 400 euro per chi userà il monopattino elettrico senza assicurazione e da 200 a 800 euro per chi non adegua il mezzo con le fecce e freno su entrambe le ruote.

Per gli automobilisti, quindi, ma anche per ciclisti e possessori di monopattini, cambieranno molte cose. Il nuovo codice della strada regolamenta più a fondo la circolazione adattandosi ai tempi che cambiano.

Riassumendo