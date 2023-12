Ci risiamo, nuove app infette scovate nel Play Store di Google. Smartphone Android nuovamente a rischio grazie alla scoperta degli esperti di McAfee Mobile. Sono 13 le applicazioni relative ad Android 13 che finiscono nel mirino degli esperti di cybersicurezza. Vediamo di quali si tratta.

Nuovo malware minaccia Android

Ancora una volta la sicurezza del web si rivela particolarmente labile, se è vero che anche un colosso come Google viene attaccato. A quanto pare gli strumenti di sicurezza di Big G non sempre si rivelano particolarmente efficaci per lo store delle app.

Anche questa volta infatti nel Play Store ci finiscono delle app infette contenenti un pericoloso malware. Si tratta del famigerato Xamalicious, il quale funge da backdoor Android basata sulla piattaforma open source Xamarin. In pratica questo virus utilizza tecniche di social engineering che permettono alle app infettate di mettere il device in contatto con unsenza che l’utente se ne renda conto. A questo punto, il server scarica un secondo payload sul telefono e gli fa assumere il controllo del dispositivo.

Una volta che gli hacker sono quindi in controllo del device, possono eseguire varie azioni, come ad esempio istallare ulteriori applicazioni pericolose o cliccare su annunci pubblicitari insidiosi. Il tutto senza che i proprietario dello smartphone se ne accorga. Insomma, ancora una volta gli utenti rischiano di trovare delle brutte sorprese, come ad esempio abbonamenti a servizi telefonici di cui non ne hanno chiesto il servizio, o peggio ancora vedersi trafugate le password e altri dati conservati sul telefonino. Le truffe online assumono forme sempre più variegate e inquietanti e rappresentano ormai la minaccia principale quando si tratta di raggiri perpetrati a ignari cittadini.

App infette, ecco quelle da rimuovere

Un’altra tegola per gli utenti Android, stavolta sono 13 le app infette segnalate dagli esperti di McAfee Mobile.

Track Your Sleep

Sound Volume Booster

Auto Click Repeater

Count Easy Calorie Calculator

Sound Volume Extender

Numerology: personal horoscope & number predictions

LetterLink

Step Keeper: Easy Pedometer

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot

Universal Calculator

Essential Horoscope for Android

3D Skin Editor for PE Minecraft

Logo Maker Pro

I ricercatori hanno naturalmente avvertito Google che ha prontamente rimosso le applicazioni in questione dal suo Store. Il consiglio, ovviamente, è di disinstallare immediatamente tali app se le avevate già scaricate sul vostro device. Ecco di quali si tratta:

Queste dunque le applicazioni pericolose contenenti il famigerato malware Xamalicious, responsabile di compromettere il corretto funzionamento dello smartphone, e soprattutto di esporlo alle azioni pericolose dei cybercriminali. E tutto questo a poca distanza dalla notizia relativa al ritorno del pericolosissimo Chemeleon, un trojan bancario che è in grado di disattivare il blocco del telefonino. Tale virus infatti è in grado di disattivare lo sblocco tramite riconoscimento biometrico al fine di rubare il pin del dispositivo. In questo modo infatti gli hacker riescono ad avere pieno accesso al telefonino e puntano dritti verso il nostro conto in banca. Chemeleon è già una vecchia conoscenza del mondo del web ed è infatti noto per essere un trojan bancario. Il consiglio è quello di prestare sempre massima attenzione a ciò che scarichiamo, e leggere le recensioni degli altri utenti può essere molto utile in questo senso.

