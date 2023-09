Truffe online via Whatsapp ed e-mail: dall’invito a cena al messaggio dell’Inps, i consigli di Striscia la Notizia

Le truffe online non vanno in vacanza o in pausa. Anzi, in alcuni casi, i truffatori potrebbero approfittare dei periodi di ferie o dei momenti di maggiore distrazione delle persone per cercare di ingannarle. È importante, quindi, essere vigili durante tutto l’anno, compresi i periodi di festività, e prendere le necessarie precauzioni.

Questo è il suggerimento non solo della Polizia Postale ma anche di Marco Camisani Calzolari di Striscia La Notizia che spesso si è occupato dell’argomento.

Occhio allora alle ultime trappole via Whatsapp e e-mail che riguardano un invito a cena e uno strano messaggio di rimborso dell’Inps.

L’invito a cena e lo strano messaggio dell’Inps

Marco Camisani Calzolari ricorda che le truffe online sono sempre in agguato. L’inviato di Striscia La Notizia sulla sua pagina Instagram ha mostrato lo screenshot di una chat di una famosa applicazione. In esso si legge “Ciao Dante, voglio cenare con te. Sei libera domani?”.

Il mittente sembrerebbe una ragazza della Cambogia anche perché il prefisso è +855. Si tratta ovviamente di una truffa per conquistare la fiducia della vittima designata con l’obiettivo di chiedere poi dei favori o dei bonifici urgenti. Calzolari invita quindi a non rispondere al messaggio e di bloccare subito il contatto. Inoltre consiglia di comunicare a tutti i propri amici l’inganno.

E non è finita perché Calzolari ha lanciato anche un altro allarme, stavolta per delle e-mail truffa che hanno l’obiettivo di rubare i dati personali e bancari dell’ignara vittima. L’inviato di Striscia la Notizia invita a prestare attenzione a un presunto messaggio dell’Inps che comunica che si hanno i requisiti necessari per ricevere 715 euro di contributi versati nell’anno 2022.

L’e-mail termina con un link sul quale si invita a cliccare per aggiornare le coordinate bancarie dato che l’operazione di bonifico non sarebbe andata a buon fine. Ovviamente non si dovrà cliccare mai su link sospetti e cestinare l’e-mail.

Come ha spiegato l’inviato di Striscia La Notizia, le truffe online non vanno mai in vacanza. Cosa fare allora per non cadere nel tranello di vili truffatori? Ebbene, la prima cosa è quella di verificare l’autenticità dei siti web e delle offerte prima di effettuare acquisti o fornire informazioni personali. È necessario, inoltre, evitare di cliccare su link sospetti o fornire informazioni personali attraverso e-mail o messaggi di testo.

Il terzo consiglio è quello di controllare con attenzione l’indirizzo dell’e-mail del mittente per avere la sicurezza che sia legittimo. Prima di fare donazioni, poi, si dovrebbero sempre fare delle ricerche sulle organizzazioni benefiche ed inoltre prestare sempre la massima attenzione se vengono offerte promozioni molto allettanti o richieste di pagamento inusuali.

Tenere gli occhi aperti è essenziale per proteggersi da tutti i tipi di truffe, comprese quelle online, in tutte le stagioni dell’anno.

Riassumendo…

1. Le truffe online non vanno in vacanza, anzi aumentano nel periodo estivo

2. L’inviato di Striscia la Notizia sulla sua pagina Instagram mette in guardia su quelle che stanno arrivando via Whatsapp ed e-mail

3. Si tratta della truffa dell’invito a cena e di quella di un falso rimborso da parte dell’Inps.

