Calendario scuola 2023/24, date regione per regione con feste e ponti

Le vacanze volgono al termine, il mese di settembre è ormai alle porte e con esso si apre la nuova stagione scolastica per i nostri ragazzi. Ecco il calendario scuola 2023/24, una serie di date regione per regione relative al primo e all’ultimo giorno del nuovo anno. Scopriremo inoltre quali sono le feste nazionali, come ad esempio le vacanze di Natale e altre festività che si celebrano in tutto il paese.

Tutte le feste comandate

Partiamo proprio dalle feste nazionali, date che sono le stesse degli anni scorsi. La tradizione però sta cambiando anche nelle scuole. Ricordate la vecchia frase “rimandato a settembre”? Beh, da quest’anno le materie andranno recuperate già ad agosto. La decisione ha scatenato non poche polemiche tra gli studenti e i genitori, i quali in questo modo avranno le vacanze ridotte di una o due settimane. Ad ogni modo, concentriamoci ora su quello che è il calendario scuola di questa nuova stagione ormai alle porte. Partiamo subito con i giorni di festa che saranno uguali per tutti gli istituti, in quanto si tratta di vere e proprie feste nazionali, comunemente note come feste comandate:

1 novembre 2023: Tutti i Santi;

8 dicembre 2023: Immacolata concezione,

25 dicembre 2023: Natale;

26 dicembre 2023: Santo Stefano;

1 gennaio 2024: Capodanno;

6 gennaio 2024: Epifania;

31 marzo 2024: Pasqua

1 aprile 2024: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2024: Festa della Liberazione;

1 maggio 2024: Festa del Lavoro;

2 giugno 2024: Festa nazionale della Repubblica.

Questi dunque i giorni di festa per alunni e professori. Naturalmente, per quanto riguarda le feste natalizie, il periodo di riposo per gli alunni è molto più ampio, ma lo vedremo meglio nella parte dedicata al calendario partendo dalle regioni del Nord.

Calendario scuola, quando si torna in classe?

Lombardia – primo giorno 12 settembre, ultimo giorno 8 giugno, vacanze di Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio;

Valle D’Aosta – primo giorno 11 settembre, ultimo giorno 6 giugno, feste di Natale dal 24 dicembre al 7 gennaio;

Provincia di Bolzano – primo giorno 5 settembre, ultimo giorno 14 giugno, feste natalizie dal 23 dicembre all’8 gennaio;

Trentino – dall’11 settembre all’11 giugno, feste di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio;

Toscana – dal 15 settembre al 10 giugno, Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio;

Emilia Romagna – dal 15 settembre al 6 giugno, Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio;

Friuli Venezia Giulia – dal 13 settembre all’8 giugno, Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio;

Veneto – dal 13 settembre all’8 giugno, Natale dal 23 dicembre al 5 gennaio;

Piemonte – dall’11 settembre all’8 giugno, Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio;

Liguria – dal 14 settembre all’8 giugno, Natale dal 24 dicembre al 5 gennaio;

Le altre date regionali

Completato il discorso per le regioni del Nord del paese, spostiamoci ora sul centro e poi sul sud per conoscere qual è il calendario scuola degli altri istituti presenti sul nostro territorio:

Umbria – primo giorno 13 settembre, ultimo giorno 8 giugno, Natale dal 22 dicembre al 7 gennaio;

Abruzzo – dal 13 settembre all’8 giugno, Natale dal 24 dicembre al 7 gennaio;

Marche – dal 13 settembre al 6 giugno, Natale dal 24 dicembre al 7 gennaio;

Lazio – dal 15 settembre all’8 giugno, Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio;

Molise – dal 14 settembre all’8 giugno, Natale dal 23 dicembre al 5 gennaio;

Campania – dal 13 settembre all’8 giugno, Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio;

Basilicata – dal 13 settembre all’8 giugno, Natale dal 24 dicembre al 7 gennaio;

Puglia – dal 14 settembre al 7 giugno, Natale dal 23 dicembre al 5 gennaio;

Calabria – dal 14 settembre all’8 giugno, feste di Natale dal 23 dicembre al 7 gennaio;

Infine, ecco il calendario scuola delle isole, con le date delle ultime due regioni rimaste:

Sardegna – dal 14 settembre al 7 giugno, feste natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio;

Sicilia – dal 13 settembre all’8 giugno, Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio.

In sintesi…