Calendario scioperi programmati novembre 2023: stop trasporto aereo (anche Easyjet) e mezzi pubblici

Il mese di novembre 2023 sarà caratterizzato da un fitto calendario di scioperi programmati che colpirà svariati settori tra cui il trasporto aereo e quello dei mezzi pubblici. La prima data da incubo per viaggiare sugli scali italiani sarà quella del 6 novembre. In tale giorno, infatti, si fermeranno gli aeroporti di Firenze, Treviso e Venezia nonché il personale navigante di EasyJet. Ovviamente ci saranno notevoli ripercussioni per chi si deve spostare. Ricordiamo, però, che dietro uno sciopero si nasconde sempre un motivo.

Da anni, infatti, è l’unico strumento valido per portare avanti tutta una serie di importanti rivendicazioni. Nessuno dovrebbe dimenticare che se oggi si hanno tanti diritti è perché nel passato i lavoratori hanno lottato per rivendicarli. Quali sono allora le principali mobilitazioni del mese in corso?

Elicotteri, trasporto aereo e pubblico locale

Se il giorno clou del calendario degli scioperi programmati di ottobre 2023 era il 9, quello di novembre sarà invece il 6 in quanto si fermeranno tante categorie.

Ma andiamo con ordine, ecco la lista in ordine temporale:

1. 1° novembre, sciopero virtuale personale piloti dipendenti di categoria dei settori elicotteri (24 ore)

2. 6 novembre, sciopero personale della società Triveneto sicurezza operante negli aeroporti di Venezia e di Trevisto. Lo stop è previsto dalle 10 alle 14 (4 ore)

3. 6 novembre, stop personale appalti Cft e Rekeep operanti presso l’aeroporto di Firenze per 4 ore (10.30-14.30)

4. 6 novembre, si ferma anche il personale della società Autolinee Toscane nella provincia di Pisa per 8 ore (14.30-22.30)

5. 6 novembre, stop per 24 ore della società Sgm di Lecce (trasporto pubblico locale)

6. 6 novembre, si ferma il personale della società Sasa di Bolzano (24 ore)

7. 6 novembre, ci sarà anche lo sciopero del personale navigante della compagnia aerea EasyJet Airline Company Limited per 24 ore (00.00-23.59)

8. 6 novembre, stop società Autoguidovie regione Lombardia con interessamento dell’area di Bologna (24 ore)

9. 6 novembre, per 8 ore (9.01-16.59) si ferma il personale della società Mercitalia Rail Iml di Milano smistamento

6 novembre, dalle 9 alle 17 (8 ore) stop della societàoperante presso lo stretto di Messina (trasporto marittimo).

Come spiegato, venerdì 6 novembre sarà un giorno nero per il trasporto in quanto si fermeranno i mezzi pubblici, il personale di EasyJet e di alcuni aeroporti italiani e non solo.

Per 4 ore, infatti, si fermerà anche l’Amt di Genova, dalle 9 alle 13 il personale della Seac di Campobasso, per 24 ore quello dell’Amaco di Cosenza e dalle 11.30 alle 15.30 quello della Sasa di Apiro (Mc). E ancora, per 48 ore (esattamente dalla mezzanotte del 6 alle 24 del 7) il personale della Nothegger Intermodal Truckin Gmbh della sede legale di Bolzano.

Inoltre per 24 ore il personale della Brescia Trasporti e dalle 15 alle 19 quello del trasporto pubblico della provincia di Bolzano. Sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti c’è anche un altro dettaglio: gli assistenti di volo della EasyJet si fermeranno per 24 ore. I voli da e per Venezia 4 ore: dalle 10 alle 14 mentre quelli da e per Firenze per 4 ore, dalle 10.30 alle 14.30.

Il 6 novembre, dalle 17 alle 21, ci sarà anche lo stop della società Arriva di Udine, dalle 11.40 alle 15.40 quello della Ias Scura di Corigliano Rossano (Cs) e dalle 9 alle 13 quello della Trieste Trasporti.

Il giorno successivo ovvero il 7 novembre sciopererà l’Atm di Torino (15.30-19.30), l’8 Anm Napoli (12.45-16.45) e l’Eav (ultime 4 ore fine turno). Sempre il 9 dalle 9 alle 17 Mercitalia Rail regione Liguria, il 10 per 24 ore l’Atm di Milano nonché dalle 11 alle 15 la Tper di Bologna/Ferrara.

Il 10 novembre sarà anche la volta del personale dell’autostrada di Milano per 24 ore mentre l’11 dalle 9.01 alle 16.59 sciopererà Italo Ntv.

Riassumendo…

1. Il calendario degli scioperi programmati di novembre è davvero ricco di mobilitazioni

2. Il giorno clou sarà quello del 6 novembre (venerdì nero) in quanto si fermeranno anche gli assistenti di volo della EasyJet

Occhio anche all’11 novembre per lo sciopero dalle 9.01 alle 16.59 di Italo Ntv.

