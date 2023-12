Questo 2023 si chiude con un fitto calendario di scioperi in programma nel nostro Paese. Dalla scuola alla sanità, passando per i treni e i trasporti urbani. Ce n’è per tutti i gusti. Vediamo quali sono le date da segnare sul nostro promemoria personale.

I lavoratori protestano

Prosegue lo sciopero nazionale nel nostro Paese. Proprio oggi 5 dicembre si fermano medici e infermieri, andando quindi a protestare nel campo della sanità per alcune decisioni del Governo che proprio non sono andate già ai professionisti del settore.

Tralasciamo però la data odierna ormai già in atto e concentriamoci sul calendario degli scioperi previsti per i prossimi giorni di questo affollato mese di dicembre. Tra i più attesi c’è lo sciopero dei mezzi in varie città in programma per il 7 del mese. La giornata in questione si apre con lo stop di ATV Verona, di 4 ore, dalle 5 alle 6 e dalle 9 alle 12. Dalle 9 alle 13 incroceranno le braccia anche i lavoratori dell. OSP FAISA-CISAL ha poi annunciato la mobilitazione dei lavoratori di AST Messina, anch’esso di 4 ore. Si ferma per tutta la giornata invece il personale di SASA Bolzano.

Va anche peggio nel mondo della scuola. Sempre il 7 dicembre infatti scendono in piazza gli addetti ai lavori per uno sciopero nazionale. Passiamo al 14 dicembre, giornata in cui è in vigore lo sciopero di Trenord. Si torna a parlare di trasporti pubblici e il personale della compagnia si ferma per uno sciopero regionale. I treni subiranno ritardi e cancellazioni durante la giornata, in particolare nella fascia oraria che va dalle 9 alle 17. Lo stop dei trasporti interessa anche il giorno seguente, ossia venerdì 15 dicembre. Nello specifico, i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale per tutta la giornata, la quale è stata appunto spostata in tale data. Inizialmente, lo stop dei trasporti era infatti previsto per il 27 di novembre scorso.

Calendario scioperi, tra proteste e tensioni

Non sono mancate in questi giorni le polemiche in merito alle scelte di Salvini sullo sciopero già citato del 27 novembre scorso. A tal proposito è stata diramata una nota da parte di Adl Cobas – Cobas Lavoro Privato – SGB –CUB Trasporti – Usb Lavoro Privato, la quale attacca il ministro sull’intervento di riduzione a 4 ore dell’astensione del 27 novembre. In tale nota si legge:

“La precettazione da parte del Ministro Salvini dello sciopero nazionale del Tpl di 24 ore, regolarmente indetto dalle sigle dei sindacati di base, altamente rappresentativi nel settore, è tutt’altro che inaspettata. Ciò, però, non toglie la gravità di quanto deciso da Salvini, interprete da padrone delle ferriere dell’art.8 della L.146/90”

Parole forti che attaccano il ministro Salvini senza indugi e che hanno scatenato una polemica, la quale non ha fatto che inasprire ulteriormente la tensione tra i lavoratori e il Governo. In pratica, si sostiene che Salvini ha usato il suo potere oltre il consentito, nonostante la sua presa di posizione era stata ampiamente prevista, anche se tale previsione non la rende meno grave.

I punti più importanti…

ricapitoliamo quindi quelli che sono gli appuntamenti relativi al calendario degli scioperi di questo mese di dicembre: