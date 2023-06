Calendario pagamenti assegno unico: le date di giugno 2023, arrivano maxi conguagli

Anche per l’assegno unico arrivano i pagamenti di giugno. C’è chi attende con ansia il giorno del pagamento del noto sussidio, anche perchè per questo mese sono previsti dei ricalcoli. Solitamente tutte le informazioni si possono trovare sull’App Io, da dove si possono anche modificare i riferimenti bancari e trovare degli aggiornamenti. Ma quando arrivano, quindi, i pagamenti dell’assegno unico a giugno? Scopriamo le date e per chi sono previsti i ricalcoli.

Il pagamento dell’assegno unico arriverà entro il 21 giugno per chi ha fatto richiesta entro la fine di febbraio. Chi, invece, ha fatto richiesta in seguito, lo avrà entro la fine di giugno.

Quando arriva

Come anticipato, inoltre, a giugno è anche previsto un maxi conguaglio che ovviamente interesserà tutti i percettori. Intanto, sottolineiamo che l’assegno unico ha un importo che varia da 50 euro a figlio minore per chi ha un Isee superiore a 40mila euro e fino a 175 euro per chi ha un Isee fino a 15mila euro.

Per chi ha figli tra 18 e 21 anni, invece, l’importo varia tra 25 e 85 euro mensili. Rispetto all’anno precedente, infatti, la platea dei beneficiari dell’importo minimo si ridurrà, poiché la cifra minima scatterà se si supera 43.240 euro di Isee e non più 40 mila euro. Per i percettori della prima fascia, invece, l’Isee aumenterà da 15mila a 16.215 euro, mentre per la seconda fascia si passa da 20mila a 21.620 euro. In sostanza, l’importo dell’assegno unico è variabile e dipende dall’Isee del nucleo e dall’età del figlio a carico.

Per chi ha un figlio minorenne, la cifra varia tra 54,05 euro al mese fino a 189,20 euro al mese, cifra massima che spetta a chi ha un Isee pari o inferiore a 16.215 euro.

Calendario pagamento assegno unico: le date di giugno 2023, arrivano maxi conguagli

Invece, per chi ha un Isee pari a 40.105,10 euro, la forbice si riduce a 69,7 euro. Chi ha un, l’importo dell’ assegno unico sarà di 54,1 euro. Per quanto riguarda i figli maggiorenni, invece, che hanno fino a 21 anni, l’importo va da 91,9 euro a 27 euro al mese per l’anno corrente. Diventa di 91,9 euro per chi ha un ISEE pari o inferiore a 16.215 euro. Per tutti gli Isee superiori, l’importo si riduce gradualmente fino alla somma di 34,6 euro per i nuclei con un Isee pari a 40.105,10 euro e di 27 euro per chi ha un Isee di 43.240 euro.

Come dicevano, chiunque percepisca l’assegno unico può controllare dall’app Inps mobile o dall’area Inps alla sezione pagamenti cliccando poi su prestazioni, in questo modo è possibile scoprire la cifra che si riceverà.

Insomma, anche per giugno sta per finire l’attesa per chi deve ricevere il pagamento dell’assegno unico. Entro il 21 del mese arriveranno i primi importi.

Riassumendo