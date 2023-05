Calendario pagamenti pensioni a giugno 2023, ecco quando arriva il cedolino

Ogni mese chi prende la pensione aspetta con ansia l’arrivo del cedolino con il pagamento delle pensioni. Con i rincari che hanno caratterizzato gli ultimi anni, infatti, anche i pensionati fanno fatica ad andare avanti, soprattutto per quelli che percepiscono una pensione minima o non troppo alta. Le spese mensili sono sempre di più. Tra spesa rincarata, bollette e altre voci necessarie, i pensionati, un pò come i lavoratori, tirano avanti con un potere d’acquisto calato ed è per questo che attendono con ansia il pagamento della pensione. Per il mese di giugno, quindi, quale sarà il calendario dei pagamenti delle pensioni? Quando riceveranno il denaro chi non lavora più?

Quando arriva la pensione a giugno?

Va subito detto che per il mese di giugno alcuni pensionati potrebbero ricevere anche gli arretrati nel cedolino di giugno. Come sempre, poi, l’arrivo del pagamento dipende dal metodo scelto tra il ritiro in contanti alle Poste o l’accredito sul conto corrente.

Date pagamenti Inps in Posta

Manca poco al mese di giugno e i pensionati aspettano con ansia l’arrivo della pensione e si chiedono quali sono le date previste dalI pensionati che hanno scelto di ricevere l’addebito della pensione sul conto corrente bancario, dovranno semplicemente attendere il primo giorno bancabile del mese per ricevere l’accredito. L’Inps procederà ala giugno già al primo del mese. Quindi da giovedì 1 giugno procederà al pagamento sul conto corrente bancario ma essendo il 2 giugno festa, i pensionati troveranno la somma sul conto probabilmente da lunedì 5 giugno o sabato 3 giugno nel caso delle banche che accreditano anche il sabato.

I pensionati che, invece, hanno scelto di ricevere la pensione in contanti, dunque quelli che devono presentarsi all’ufficio postale, dovranno fare riferimento al calendario Inps, che tiene conto della lettera iniziale del cognome del pensionato. Per controllare l’importo della pensione, invece, basterà accedere al portale INPS, con le credenziali CIE, SPID oppure CNS.

Vediamo, allora, le date in cui i pensionati dovranno recarsi presso l’ufficio postale a giugno per prendere la pensione.

-giovedì 1 giugno i pensionati con il cognome che inizia per A e B

-sabato 3 giugno pensionati con il cognome che inizia C e D

-lunedì 5 giugno i pensionati che hanno il cognome che inizia con la lettera da da E a K

-martedì 6 giugno toccherà ai pensionati con cognomi da L a O

-mercoledì 7 giugno sarà la volta dei pensionati con le lettere da P a R

-giovedì 8 giugno finiranno i pagamenti per i pensionati con le lettere sa da S a Z.

Riassumendo

-a giugno si attendono i pagamenti delle pensioni considerando che il 2 giugno è festa

– alcuni pensionati riceveranno anche gli arretrati

– chi ha il conto corrente bancario riceverà la pensione sul conto dal 1 giugno

– chi ritira la pensione allo sportello dal 1 giugno seguendo il calendario

– i pensionati possono controllare l’importo sul portale Inps.