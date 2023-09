Calendario anno scolastico 2023-2024: ecco tutti i super ponti

Il 5 settembre è iniziato ufficialmente l’anno scolastico 2023-2024 in quanto sui banchi di scuola sono tornati gli studenti di Bolzano. Per la maggior parte delle altre regioni, invece, la campanella suonerà il 13 settembre.

Intanto, la scuola non è nemmeno iniziata che già si fa il conto alla rovescia per le pause. Ebbene, per l’anno in corso si prevedono dei super ponti che gli studenti e i professori potranno sfruttare per rilassarsi, ricaricarsi e godere di attività al di fuori dell’ambiente scolastico. Ovviamente essi saranno diversi da regione a regione per cui il suggerimento è quello di visionare con attenzione il calendario scolastico della propria regione di appartenenza.

Data inizio e chiusura scuola

Già dallo scorso giugno si conosce il calendario scolastico 2023-2024. Ebbene, da esso si evince che la scuola in Abruzzo partirà il 13 settembre mentre il termine delle lezioni è fissato per il 7 giugno 2024. Per la Basilicata, invece, l’inizio delle lezioni sarà il 13 settembre mentre quello della fine l’8 giugno.

Giovedì 14 settembre sarà la volta del ritorno a scuola degli studenti della regione Calabria mentre la data di fine lezioni sarà l’8 giugno. Anche nella maggior parte delle scuole campane, la campanella di inizio anno suonerà il 13 settembre e terminerà l’8 giugno mentre in Emilia Romagna si inizierà il 15 settembre e si finirà il 6 giugno.

Passiamo al Friuli Venezia Giulia dove le lezioni inizieranno il 13 settembre e termineranno l’8 giugno, nel Lazio inizieranno il 15 giugno e termineranno l’8 giugno mentre in Liguria il 14 settembre e termineranno l’8 giugno. E ancora, in Lombardia la data di inizio sarà il 12 settembre e quella di fine lezioni l’8 giugno, nelle Marche la scuola inizierà il 13 settembre e terminerà l’8 giugno mentre in Molise l’inizio sarà il 14 settembre mentre la fine l’8 giugno.

La lista prosegue con la Puglia nella quale la data di inizio è il 14 settembre mentre quella di fine il 7 giugno, per la Sardegna, invece, l’inizio sarà il 14 settembre e la fine il 7 giugno. Nella regione Sicilia si tornerà sui banchi il 13 settembre mentre la data finale sarà quella dell’8 giugno, in Toscana la campanella suonerà il 15 settembre mentre il termine delle lezioni sarà il 10 giugno.

Infine in Umbria l’inizio lezioni sarà il 13 settembre (fine 8 giugno) e in Veneto il 13 settembre con termine l’8 giugno.

Calendario anno scolastico 2023-2024: ecco tutti i super ponti

La scuola, come detto, partirà in quasi tutta Italia il 13 settembre e già è conto alla rovescia per i super ponti. Il primo potrebbe esserci a cavallo del 1 Novembre (tutti i Santi) che cadrà di mercoledì e già molte regioni hanno deliberato lo stop alle lezioni anche per il giorno seguente.

Si passerà poi all’Immacolata Concezione che cadrà venerdì 8 dicembre per cui molte regioni hanno deliberato la sospensione delle attività scolastiche anche per il sabato. Si tratta, quindi, di un week-end lungo da tenere a mente. A Milano, invece, già dal 7 dicembre non si andrà a scuola per la festa di Sant’Ambrogio per cui si potrà contare di un giorno in più.

Sicuramente il ponte record ci sarà tra il 25 aprile e il 1° maggio in quanto il primo cadrà di giovedì mentre il secondo di mercoledì. Proprio per questo molte regioni hanno deciso di sospendere le lezioni anche il 26 e il 27 aprile mentre altre il 28 e il 29 aprile. Per la festa della Repubblica, infine, quest’anno non ci sarà alcuna festa in quanto cadrà di domenica.

