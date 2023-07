Ci eravamo illusi. Lo scorso fine settimana le previsioni meteo parlavano di caldo in attenuazione a partire dalla giornata di martedì di questa settimana. Ben presto la speranza ha lasciato il posto all’illusione. Nelle regioni centrali e quelle meridionali poco o nulla è cambiato, con Caronte che anzi ha regalato il meglio di sé con temperature record. Al Nord l’aria fresca è sì arrivata, ma con sé ha portato anche dei fenomeni estremi, così violenti che se oggi non si contano delle vittime è soltanto per un miracolo.

E la prossima settimana? Purtroppo le previsioni non sono buone per gran parte della penisola.

Previsioni meteo ultima settimana di luglio: il gran caldo continuerà

Il meteorologo Francesco Nucera, dottore in Fisica dell’Atmosfera, ha previsto che la bolla di calore tornerà a potenziarsi di nuovo al Centro Sud all’inizio della prossima settimana. Le previsioni pubblicate su 3BMeteo parlano di un nuovo picco di afa previsto tra lunedì 24 e mercoledì 25 luglio, con le temperature più alte che si registreranno ancora una volta in Sardegna.

Sull’isola sarda sono previsti picchi di 43-45 gradi, così come su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Temperature sopra i 40 gradi anche sulle regioni di Campania e Molise.

Entrando più nello specifico, l‘anticiclone africano lunedì tornerà ad affacciarsi sul mar Mediterraneo. Il fronte si estenderà dalla Tunisia fino all’Egeo, contribuendo a far raggiungere nuove temperature insolite ed estrame per il periodo. Secondo il meteorologo che lavora per conto di 3BMeteo, all’inizio della prossima settimana ci sono buone probabilità che vengano battuti nuovi record di caldo. A questo proposito, è in Sardegna che si è registrata la temperatura più alta con 47,7 gradi.

Caldo record, non è finita: nuova mega ondata africana in arrivo, ecco dove e fino a quando

La prossima settimana potrebbe essere proprio la Sicilia a entrare in competizione con l’isola sarda, anche se residenti e turisti avrebbero fatto volentieri a meno di tutto questo.

Caldo record anche nelle regioni centrali, dove all’inizio della prossima settimana – tra lunedì 24 e martedì 25 luglio – si registreranno temperature comprese tra i 36 e 40 gradi. Di fatto non cambierà poi così tanto rispetto alle ultime due settimane. Da tempo, in Italia, non si registrava una situazione simile. È probabile che questa possa passare alla storia come l’estate in cui si registreranno le giornate più calde mai registrate prima. Non solo, perché è altamente probabile – anzi è certo – che le due settimane (ma presto diventeranno tre) appena trascorse diventino come le più afose di sempre. Nord permettendo, dove invece si registrano le tipiche situazioni estreme dei cambiamenti climatici.

Riassumendo

– La scorsa settimana ci eravamo illusi che Caronte potesse darci tregua, salvo poi scoprire che ci attendeva una settimana se possibile ancora peggiore.

– Non andrà meglio neanche la prossima settimana, soprattutto nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 luglio.

– Secondo le previsioni di 3BMeteo, all’inizio della prossima settimana la bolla di aria calda che imperversa sul Mediterraneo si rafforzerà di nuovo.

– Sono attese temperature record ancora una volta sulle due isole maggiori Sardegna e Sicilia. Caldo intenso anche in Puglia, Calabria e Basilicata. Situazione non migliore in Campania e Molise, con temperature intorno ai 45 gradi.

– L’unica eccezione sarà rappresentata dal Nord, dove le temperature continueranno ad essere sensibilmente più basse che al Centro Sud.