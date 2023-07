Caldo record e alluvioni: ad agosto e settembre potrebbe essere peggio, allerta supercelle

Al Sud caldo soffocante e incendi, al Nord forti temporali, grandine gigante e danni. L’Italia è davvero spaccata in due e ciò evidenzia che i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti. Quello che sta accadendo in Italia è sicuramente la faccia della stessa medaglia. A dirlo è Antonello Pasini, primo ricercatore e Fisico del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), che ha parlato di questi fenomeni estremi. E a quanto pare, questi fenomeni, che fanno anche paura, andranno avanti anche ad agosto e settembre. Ma che cosa sta succedendo?

Caldo record e alluvioni, aumento fenomeni violenti

Intervistato da Il Messaggero, Antonello Pasini, ha confermato che le estati di 50 anni non ci sono più. Il clima è cambiato e solo ora ci stiamo rendendo conto degli effetti devastanti:

“A causa degli effetti del riscaldamento globale si è espansa la circolazione equatoriale e tropicale verso il Nord. È così che l’anticiclone Africano riesce spesso a inoltrarsi nel Mediterraneo arrivando a coprire tutta l’Italia”

Il risultato sono queste ondate di caldo estremo alternato a fenomeni temporaleschi molto violenti, che in pochi minuti riescono a fare danni ingenti e persino a scoperchiare tetti.

Il fenomeno delle Supercelle

Il climatologo ha sottolineato che non si tratta più di fenomeni isolati, ma di una vera e propria tendenza. Non si può sperare nemmeno in un mese di agosto più tranquillo. Impossibile – ha detto Pasini – fare previsioni a lungo termine ma agosto già potrebbe essere un mese caldo con fenomeni temporaleschi intensi. C’è più preoccupazione per l’autunno, quando i fenomeni in questione potrebbero peggiorare ancora di più perchè anche se l’estate finisce “il Mediterraneo continua a essere caldo e continua ad evaporare acqua che forma le nubi.”“.

Quello che è accaduto nel Nord Italia nelle ore scorse è strettamente legato alle supercelle temporalesche, fenomeni atmosferici che si sono formati tra lunedì e martedì tra Milano, Verona e Venezia. Le supercelle si caratterizzano per la presenza di aree in cui le masse di aria ruotano in modo vertiginoso. Il contrasto termico provoca nubi temporalesche e chicchi di grandine giganti. Le correnti arrivano al suolo e si trasformano riuscendo a buttare giù alberi o scoperchiare case. A volte diventano anche supercelle e generano persino trombe d’aria, come ha fatto notare l’esperto Cnr:

«Qualche volta queste celle temporalesche diventano “supercelle” che iniziano a vorticare, generando tornado e trombe d’aria»

Molto probabilmente questi fenomeni non sono finiti ma ce ne saranno altri.

Intanto, il caldo ha le ore contate. Secondo il Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Aerospaziale (Cnmca) per la giornata di oggi si prevedono nubi compatte con rovesci e temporali sulla Pianura Padana e fino alla Romagna, in estensione alle coste venete e del Friuli Venezia Giulia. Il calo delle temperature sarà deciso al Nord ma anche al Centro, dove già oggi i valori scenderanno anche di 10 gradi. Anche al Sud l’ondata di caldo anomalo sta per finire ma si farà più decisa da giovedì 27 luglio. Fino alla prima settimana di agosto, il caldo africano dovrebbe lasciare in pace l’Italia, in base alle ultime previsioni meteo. Per i prossimi giorni, quindi, si dovrebbe respirare di più ma non è certo possibile affermare che il caldo terribile che abbiamo vissuto nelle ultime settimane non tornerà.

