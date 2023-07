Caldo da incubo a luglio con Cerbero, la settimana più calda dell’estate: quando finirà?

Il caldo record è arrivato, quello che fa stare male buona parte della popolazione e rende difficile ogni spostamento. E le previsioni meteo per luglio non sono ottimali. Infatti per tutta questa settimana le temperature bollenti, anche di 40 gradi, daranno filo da torcere agli italiani. L’anticiclone africano Cerbero ha fatto la sua apparizione dal weekend colpendo dapprima Sardegna e Sicilia ma ora ha invaso quasi tutto lo Stivale, portando a punte fino a 40 gradi in molte città e zone del paese. Ma quando finirà?

Caldro africano record, le città da bollino rosso con l’anticlone Cerbero

Per tutta la settimana, quindi fino ad almeno il 15-16 luglio, il caldo sarà davvero insopportabile con l’anticiclone pronto ad infiammare il paese con valori fino a 40 gradi, come sostengono gli esperti meteo,tra cui Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Già da oggi, lunedì 10 luglio, si prevedono valori in netta salita sia al Sud che sulle isole Maggiori e parte del Centro e Valpadana.

Nei prossimi giorni, però, andrà peggio.

Tra martedì 11 e mercoledì 12 luglio, gli italiani devono aspettarsi il caldo rovente con picchi di 42 gradi sulle isole, 38 gradi nelle regioni centrali e fino a 37 sulle pianure del Nord. In particolare, mercoledì sarà la giornata peggiore con alcune località della Sardegna dove sono attesi 45 gradi. In più, si attendono anche le famose notti tropicali, ossia notti in cui la temperatura non sarà mai inferiore a 23 gradi e ci sarà anche un’afa pesante che renderà difficile persino riposare.

Quando lascerà l’Italia

Solo dal 13 luglio il caldo potrebbe avere una prima leggera smorzata al Nord con l’ingresso di correnti d’aria più instabili e qualche temporale su Lombardia e poi sul Triveneto.

Nel resto d’Italia, il caldo continuerà a farsi sentire e l’anticiclone continuerà ad accompagnarci anche durante il. E molto probabilmente anche la settimana successiva.

Andando più nel dettaglio, tra le città da bollino arancione per la giornata di lunedì ci sono Roma, Firenze, Torino, Palermo, Perugia, Viterbo, Bolzano, Frosinone e Rieti.

Caldo da incubo con Cerbero, la settimana più calda dell’estate: quando finirà?

Secondo 3bmeteo.it, martedì 11 luglio 40 gradi sono previsti sul versante adriatico a Sud, in Puglia soprattutto. A Milano si avranno picchi di 36 gradi, a Bologna fino a 38 gradi, a Napoli fino a 40 gradi e ad Ancona fino a 35 gradi. Mercoledì , invece, il caldo peggiore si farà sentire in Sardegna, ma anche in Puglia, sulle zone interne di Romagna e Marche.

Secondo Giulio Betti, meteorologo e climate expert del Cnr, una prima attenuazione si avrà tra il 14 e il 16 luglio ma poi le temperature si alzeranno di nuovo, invece al Sud, il grande caldo continuerà fino ad almeno il 20 luglio.

