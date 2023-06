Caldo africano in arrivo e temperature estreme: ecco cosa succederà da questo weekend

Dopo il maltempo che ha caratterizzato il mese di maggio e buona parte di giugno, ora sembra che il caldo africano sia pronto ad arrivare e fare sul serio. Dal weekend, infatti, le temperature si alzeranno ovunque e finalmente l’estate, quella vera, è pronta a farsi sentire. Anzi, arriveranno anche temperature esagerate, superiori a 35 gradi. Da sabato 17 giugno i valori si alzeranno di 6-10 gradi, come hanno fatto sapere gli esperti meteo, poi dalla prossima settimana andrà ancora peggio. In alcune città come Oristano, Siracusa e Catania, i valori arriveranno anche 38 gradi. Ma che cosa ci aspetta?

Arriva il caldo torrido, allarme siccità e zanzare: 60 giorni di caldo torrido estremo

L‘Agenzia europea per l’ambiente lancia l’allarme per l’estate del 2023 in Italia. Sono in arrivo delle ondate di calore, siccità e scatta anche l’allarme zanzare. L’agenzia europea, infatti, ha pubblicato un data set sulle prospettive per la stagione estiva e lo scenario che emerge è davvero preoccupante. Nell’Europa Meridionale, quindi Italia compresa, potrebbero arrivare 60 giorni di caldo torrido estremo e lunghi periodi di siccità con un altro problema collegato, quello delle zanzare.

Il nostro paese è ormai soggetto a eventi estremi come le alluvioni che nell’ultimo anno hanno interessato varie zone del paese con danni enormi.

Per questa estate, quindi, si prevedono ondate di caldo terribili e lunghe, anche più forti rispetto a quelle registrate lo scorso anno. Nel 2022 la grande siccità è già passata alla storia, ma quello che ci attende nelle prossime settimane sembra ancora peggio e ciò fa presupporre una situazione critica. Secondo le proiezioni climatiche dell’Agenzia europea per l’ambiente , infatti, nei prossimi anni l’Italia e altri paesi del Sud Europa saranno interessati da grandi periodi aridi e a rimetterci sarà anche l’economia mondiale con perdite di 9 miliardi.

Cifra che potrebbe arrivare a 25 miliardi se il riscaldamento globale porterà ad un innalzamento medio delle temperature di 1,5 gradi.

Oltre al caldo torrido e prolungato, un altro problema è legato alle zanzare e l’aumento di malattie sensibili al clima. Secondo l’Agenzia, infatti:

“Un clima più caldo significa che sia le specie endemiche che quelle invasive possono diffondersi più a nord o essere presenti ad altitudini più elevate rispetto al passato”.

Il timore è il diffondersi di due specie di zanzare pericolose, la zanzara tigre e la zanzara Anopheles che possono portare alla febbre gialla e la malaria. Il problema, poi, è che con l’allungamento del caldo, le zanzare persistono anche in autunno.

Caldo africano in arrivo e temperature estreme: ecco cosa succederà da questo weekend

Intanto,se le nuove ondate di calore diventeranno la normalità, per i prossimi giorni gli esperti meteo prevedono l’arrivo del primo vero assaggio di caldo africano. Già dal fine settimana del 17-18 giugno le temperature si alzeranno ovunque e il caldo diventerà afoso, con punte di 35 gradi in alcune zone interne della Sardegna. Entro martedì 20 giugno si prevedono rialzi di 10 gradi e quindi ciò significa avere 35 gradi di media da nord a sud. Il 21 giugno sono previsti già 34 gradi a Firenze, 33 gradi a Bologna e 32 gradi a Roma, a Milano e Torino si percepiranno temperature fino a 35 gradi.

Dal weekend e soprattutto dalla prossima settimana, quindi, arriverà un grande anticiclone che porterà ad un vero e proprio cambiamento climatico.

Riassumendo