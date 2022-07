Caldo africano, ecco quanto durerà la canicola con Apocalisse 4800 e le previsioni per agosto

Continua l’emergenza caldo africano a causa dell’anticiclone africano Apocalisse 4800 che fino al 21 agosto entrerà nel vivo con picchi di calore molto intensi e anche pericolosi per la salute. Dopo l’assaggio della scorsa settimana, il vero caldo è pronto a farsi largo da oggi, lunedì 18 luglio, e per tutta la settimana con il picco previsto il 21 luglio ma valori altamente sopra la media anche il 22 e 23 luglio.

Caldo africano, ecco quanto durerà la canicola con Apocalisse 4800

La fase rovente è già iniziata durante il weekend ma gli esperti meteo parlano di giorni di fuoco, con punte di 38 gradi in Pianura Padana. La giornata più calda è attesa mercoledì 20 luglio con i valori che arriveranno a 40 gradi: le città bollenti saranno Milano, Bologna, Ferrara, Rovigo, Padova, Firenze, Terni e Roma ma anche alcune parti di Toscana, Umbria e Lazio. Meno pesante la situazione al Sud almeno fino al 21 luglio, quando il bollino rosso riguarderà anche Napoli, Trapani, Palermo, Messina, Cosenza, Foggia e Lecce e in genere la Puglia.

Le previsioni meteo per agosto secondo i modelli del centro meteo europeo

Record di caldo anche in Europa: in Spagna e Portogallo sono attesi 47 gradi mentre i prossimi giorni a Parigi e Londra si registreranno 40 gradi, valori davvero anomali per queste città. La nuova ondata di caldo avrà quindi il suo apice tra il 20 e il 21 luglio e dopo che cosa succederà? Le previsioni per la fine del mese e per agosto non promettono nulla di buono sul fronte caldo.

Almeno fino alla fine di luglio, secondo i modelli del centro meteo europeo, avremo a che fare con il caldo africano, anche se dal 25 al 31 luglio è possibile un modesto indebolimento della cupola anticiclonica sul Centro Europa con un abbassamento leggero delle temperature, seppur sempre sopra la media.

Dall’1 all’8 agosto, i modelli Ecmwf prevedono una condizione di stabilità con infiltrazioni di aria più fresca e temperature sempre alte al Sud.