Stavolta i truffatori hanno messo in campo tutto il proprio arsenale per accaparrarsi nuove vittime. La truffa del buono Shein è diventata in poco tempo virale, si tratta di un finto gioco che promette di vincere 300 euro ai partecipanti, ma in realtà mira a tirarci un bel trabocchetto. Vediamo come riconoscerla e soprattutto come difendersi.

Una nuova truffa sui social

Sono ancora una volta Facebook e WhatsApp si social che finiscono nel mirino dei truffatori e ancora una volta si tratta di uno stratagemma mirato ad accaparrarsi nuove vittime.

Ormai gli illeciti online sono all’ordine del giorno e proprio di recente abbiamo parlato della truffa dell’Agenzia delle Entrate , ossia un nuovo trucchetto operato dai cybercriminali al fine di svuotarci il conto spacciandosi per il noto ente. Stavolta le cose si fanno un tantino diverse e gli hacker cercano di sfruttare la mania del gioco e soprattutto il canto delle sirene offerto dalle vincite, nello specifico un buono Shein da 300 euro. Per chi non lo conoscesse, Shein è un importante portale dedicato allonel mondo della moda, con capi sia per donna che per uomo.

Va da sé che ricevere un buono da 300 euro da spendere in questi acquisti può essere davvero allettante e vincerlo si può rivelare un gran bel regalo. Ecco perché sui social tale notizia è diventata particolarmente accattivante e ha scatenato una vera e propria catena di sant’Antonio che ha finito per mietere non poche vittime. La truffa ispirata al fast fashion cinese ha trovato terreno fertile anche su X, la piattaforma di Musk, in passato meglio nota come Twitter. Insomma, la truffa è stata davvero fortunata e ha raggiunto il suo picco di vitalità tra il 27 e il 28 marzo. Insomma, sui social è spuntata la notizia di questo gioco che permetteva di vincere un buono Shein. Peccato che sul sito ufficiale del portale non vi fosse alcuna notizia in merito.

Buono Shein, la nuova truffa da tenere d’occhio

È sempre bene prestare la massima attenzione a queste notizie, per difendersi dal nemico bisogna conoscere quali sono le sue strategie. Alla fine è stato necessario l’intervento dello stesso staff di Shein per confermare che non c’era alcuna correlazione tra questi messaggi e post sui social e l’azienda cinese. Insomma, nessun gioco a premi era stato istituito dalla piattaforma decimata allo shopping dei capi d’abbigliamento. “Al momento non esiste alcuna campagna di Shein Italia di questo tipo, seguite solo quello che viene annunciato sui nostri canali ufficiali, mentre noi segnaleremo alle autorità questi messaggi” recita il post. Insomma, ancora una volta siamo al cospetto di una truffa.

Naturalmente, come ogni truffa online che si rispetti, il post social e i messaggi via WhatsApp contenevano un link che, se cliccato, rimandava a una pagina creata ad hoc per rubare i dati delle ignare vittime. Non bisogna quindi cliccare su tale link, ma se ormai il danno è fatto non ci resta che cambiare tutte le nostre password. La truffa del buono Shein infatti mira proprio a rubare tutte le nostre pass registrate sul device dal quale ci siamo connessi. Tra i dati richiesti sul sito tarocco c’è poi anche la voce relativa alla carta di credito. Se abbiamo inserito anche questi dati allora non ci rimane che bloccarla momentaneamente e segnalare quanto accaduto alla propria banca, oltre che fare anche una comunicazione doverosa alle forze dell’ordine per denunciare l’illecito online.

I punti chiave…