Bonus vacanze, di nuovo disponibili, scopri le destinazioni più richieste

Le vacanze estive sono sempre più vicine e in molti proprio in questo periodo stanno prenotando i viaggi da fare nei prossimi mesi. Durante la pandemia, infatti, siamo tutti rimasti chiusi in casa senza poterci muovere o alle prese con forti restrizioni per due anni. Non è una novità, che da quando l’emergenza è finita le persone sono tornate a viaggiare molto di più rispetto al passato. Le vacanze, quindi, sono diventate quasi una priorità, per staccare la spina e godersi la vita e lo dimostrano le numerose prenotazioni di voli, pacchetti e hotel. Quello che molti non sanno è che anche per le vacanze ci sono dei bonus o delle agevolazioni. Molte sono iniziative regionali, altre statali.

Ci sono anche quelle per giovani o altre per anziani. Lo scopo è sempre lo stesso: far viaggiare le persone in Italia, promuovere i territori e dare una mano a livello monetario. In modo che un pò tutti possano essere portati a viaggiare e scoprire le bellezze del nostro paese.

Tornano i voucher e gli sconti per le vacanze in Italia

Tra i bonus più quotati, ad esempio, c’è la Carta Nazionale Giovani, inserita nel programma EYCA (European Youth Cards Association), riservata ai giovani dai 18 ai 35 anni che possono ottenere sconti anche sui biglietti dei treni Italo fino al 30%, ma anche per i voli Ita Airways e su alcune strutture del circuiti Airbnb. In più con questa carta si possono ottenere sconti anche su negozi, attività culturali e ristoranti in Europa. Molti giovani che amano viaggiare l’hanno richiesta e sembrano davvero soddisfatti.

Tra i bonus vacanza più amati c’è quello dedicato alle vacanze in Sicilia, parte del programma See Sicily.

Si tratta di un programma molto interessante riservato a chi sceglie la Sicilia, con i suoi mille tesori, per le prossime vacanze. Il voucher offre una notte gratis per chi ne fa almeno tre in una delle strutture convenzionate e si possono ottenere fino a due notti gratis.

Ci sono anche sconti previsti per attività, escursioni e sui traghetti, aliscafi o voli per raggiungere l’isola. Anche questo bonus è molto amato dagli italiani che vogliono scoprire la Sicilia, anche se va detto che non è usufruibile nei mesi di luglio e agosto, proprio perché essendo alta stagione non è possibile usarlo.

Anche il bonus vacanze per una vacanza in Piemonte è molto quotato. In questo caso si tratta di un voucher per avere due nipoti gratis prenotandone almeno quattro entro il 30 giugno 2023 nelle strutture che aderiscono al progetto.

Un’altra regione italiana che sta puntando molto al turismo nell’ultimo periodo è l’Abruzzo.

Bonus vacanze, di nuovo disponibili

Essendo anche abbastanza economica, molti italiani la stanno scegliendo per le vacanze al mare ma anche per la montagna, viste le innumerevoli possibilità che offre. La Camera di Commercio del Gran Sasso offre uno sconto per chi decide di passare una vacanza in questa regione, ma si rivolge a gruppo di almeno 25 persone che soggiornano almeno due notti nella provincia di Teramo in bassa stagione, quindi dal 7 gennaio al 15 giugno e da ottobre a dicembre. Si parla di sconti fino a 30 euro e un rimborso del 50% sulle spese per partecipare ad attività guidate.

Andare in vacanza o staccare la spina è diventato fondamentale per gli italiani, che da dopo la pandemia hanno ripreso a viaggiare. Ecco perché anche i bonus vacanze stanno avendo molto successo e alcune destinazioni sono sempre più richieste anche grazie a questi sconti.