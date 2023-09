Bonus trasporti, oggi nuovo click day, ma bisogna fare in fretta

Il grande giorno è finalmente arrivato, dalle 8:00 di stamane, venerdì 1 settembre 2023, è possibile accedere al click day per il bonus trasporti, la funzionalità disponibile per acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Stanziate per l’occasione nuove risorse, in quanto quelle rese disponibili ad aprile sono andate da tempo ormai esaurite.

Nuovi voucher disponibili da oggi 1 settembre

Torna il click day per il bonus trasporti. Il Governo ha aperto nuovamente le porte agli italiani per fare richiesta e ricevere i voucher disponibili per il trasporto pubblico. La prima tornata di tale iniziativa era stata inaugurata il 17 aprile scorso, ma i fondi sono andati esauriti in poco tempo. In quella occasione si erano stanziati per l’iniziativa ben 100 milioni. Nella pagina dedicata all’iniziativa presente sul sito del Ministero del Lavoro, si legge:

“Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023”.

Dunque, non nuovi fondi da stanziare per l’iniziativa, bensì l’esubero generato dal precedente incentivo al fine di completare ed esaurire l’intero importo e permettere ai nuovi richiedenti di ottenere il voucher per il trasporto pubblico.

Naturalmente bisognerà affrettarsi, visto che probabilmente non saranno molte le risorse avanzate dal precedente click day. Ma entriamo finalmente più nel vivo dell’iniziativa e scopriamo chi ne potrà usufruire.

Innanzitutto, il bonus trasporti è un buono finalizzato a offrire abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico dedicati alla rete locale, regionale e interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Bonus trasporti, chi può riceverlo?

Il valore di tale buono è massimo di 60 euro. Ciò significa che per tale somma il bonus trasporti copre l’acquisto dell’abbonamento al 100%.

Dopo aver pensato al bonus carburante, il Governo si concentra ora sui viaggiatori che adoperano il trasporto pubblico. Veniamo all’annosa questione relativa a chi può accedere a tale bonus. Oggi si apre il nuovo click day e a farne richiesta possono essere tutti i cittadini che nel 2022 hanno conseguito un reddito non superiore ai 20 mila euro. L’accesso al sito è molto semplice, basterà collegarsi alla piattaforma digitale del Ministero del Lavoro tramite identità digitale, ossia SPID o CIE. In caso di figli minorenni, potranno essere gli stessi genitori a farne domanda. Se il figlio è maggiorenne, invece, dovrà egli stesso presentare domanda. Il voucher erogato non sarà cedibile a terzi. La compilazione della domanda segue i seguenti passaggi:

compilare la richiesta con i dati anagrafici del beneficiario (il compilante stesso o il figlio minorenne);

inserire il reddito complessivo del beneficiario conseguito nel 2022 non superiore a 20.000 euro;

indicare l’importo da richiedere in base alla spesa prevista e indicare il gestore del trasporto pubblico scelto. Se non si è a conoscenza dell’importo da richiedere, si può comunque indicare la cifra massima, che è appunto di 60 euro. Sarà poi il gestore del servizio di trasporto a riscattare l’effettiva somma spettante.

Non finisce qui, perché ci sono comunque interessanti detrazioni anche per coloro che non possono accedere al bonus trasporti. In questo casi, infatti, sarà possibile detrarre il 19% della spesa tramite la dichiarazione dei redditi. Gli studenti invece possono accedere alle detrazioni per le spese scolastiche. Tali detrazioni sono abbinabili al bonus trasporti stesso, qualora la spesa superi i 60 euro disponibili nel voucher.

