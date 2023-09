Bonus trasporti, c’è il click day di ottobre, ecco come e quando partecipare

Si rinnova la data relativa al click day per il bonus trasporti. Il Governo ha aperto le porte agli italiani che necessitano di uno sconto sostanzioso per il proprio abbonamento relativo al servizio pubblico dei trasporti. La data da segnare in calendario stavolta è il primo ottobre, quindi tra due giorni. Ma come funziona e da dove sono usciti stavolta i nuovi fondi?

Nuovo click day per gli italiani

Il Governo ci ha riprovato e con successo. Dopo il click day del primo settembre, anche il mese di ottobre si apre con una nuova occasione di ricevere il bonus trasporti. Precisiamo però che le risorse questa volta sono davvero esigue, ragion per cui saranno probabilmente pochi gli italiani che stavolta riusciranno ad usufruire di questa importante agevolazione. Ciò detto, entriamo nel dettaglio della proposta. Come dicevamo, da domenica mattina, precisamente a partire dalle ore 8:00 si potrà accedere al portale dedicato per fare nuova richiesta del buono. Si tratta in pratica dell’ultima occasione, visto che il Ministero del Lavoro ha precisato che non ci saranno ulteriori occasioni di presentare domanda. Questa di ottobre quindi pare essere davvero l’ultima chance per i ritardatari.

Naturalmente, ci è scelto di organizzare tale evento di domenica proprio per dare alla maggior parte degli italiani la possibilità di partecipare. Naturalmente, ciò significherà anche che molti rimarranno delusi, visto che maggiore sarà la domanda, maggiori saranno coloro che rimarranno a bocca asciutta. C’è poi da prendere in considerazione l’eventualità di guasti tecnici. Con un folto numero di collegati alla piattaforma, il rischio di mandare in crash il sistema è sempre dietro l’angolo. Insomma, non mancheranno le insidie, soprattutto quando di mezzo ci sono i sistemi della Pubblica Amministrazione, avvezzi a questo genere di problematiche.

Bonus trasporti, come richiederlo?

Ciò detto, il bonus trasporti sembrava già esaurito ad agosto, e invece siamo giunti ad ottobre e ancora se ne parla.

Niente fondi nuovi, il decreto aiuti 2022 relativo al bonus trasporti ha terminato la sua corsa, ma si vuole condurre ancora un ultima chance di aiutare coloro che sono in cerca di uno sconto per i loro viaggi cittadini. Da dove sono usciti i soldi? Semplicemente, si tratta di riproporre per l’incentivo, quelli non ancora utilizzati finora. Insomma, avanzano ancora un po’ di soldini e le agevolazioni del Governo prevedono che vengano riproposti per questa ultima occasione ce, si pensa, sarà davvero quella conclusiva. Ma com’è possibile che i fondi non siano andati ancora completamente esauriti? Semplicemente, non tutti gli abbonamenti degli italiani raggiungono il costo di 60 euro, che è la somma offerta dal bonus trasporti. Ecco perché avanzano ancora un po’ di fondi.

Ma come fare per la domanda? Innanzitutto, il primo ottobre bisogna essere sul portale con l’argo anticipo e non aggiornare la pagina per non rischiare di finire in fondo alla fila di attesa. Ricordiamo che possono ottenere il bonus trasporti da 60 euro tutti i soggetti con reddito inferiore a 20 mila euro. Gli utenti dovranno fare l’accesso come cittadino per completare la domanda. Ultimo consiglio, quello di utilizzare la rete WiFi di casa per essere certi di avere una connessione più veloce, visto che a volte i dati mobili rischiano di rallentarci in questo senso.

