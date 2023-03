Se hai meno di 35 anni puoi aver diritto a un bonus patente da 2.500 euro. Ecco come funziona

Per chi ha meno di 35 anni è possibile usufruire di un bonus patente nel 2023 voluto dal decreto Milleproroghe e gestito dal MIT, con la collaborazione di Sogei e Consap. Si tratta, quindi, di una grossa opportunità per chi vuole ottenere la patente di guida per i mezzi pesanti. Lo scopo del governo è chiaro, si vuole spingere i giovani a ottenere la patente per guidare autobus e camion per ampliare le possibilità professionali. Il che non è che provo in questo periodo in cui il lavoro speso manca, ma come funziona il bonus patente?

Bonus patente da 2.500 euro: ecco per chi e come funziona

In pratica con questa opportunità, chi vorrebbe lavorare nel settore dell’autotrasporto, potrà ottenere un sostegno molto importante. Il bonus, però, non è senza limiti. Infatti, il beneficio è erogato in base all’ordine di arrivo delle istanze. Chi prima arriva, prima potrà ottenerlo e darsi una possibilità nel settore dell’autotrasporto che è molto florido.

Non di rado, infatti, si cercano autotrasporti, ma spesso mancano i giovani che accettano la proposta. Ecco perché il governo ha deciso di stanziare fondi da erogare sotto forma di bonus patente 2023 per facilitare il possesso della patente di guida per i mezzi pesanti. Le domande sono state aperte il 13 febbraio, chi ha fatto domanda riceverà un voucher da 2500 euro per coprire le spese relative ai costi e gli esami da sostenere alla motorizzazione per prendere la patente. Oltre alla motorizzazione, sarà possibile spendere il bonus anche nelle autoscuole che abbiano aderito al progetto.

Rimborso fino all’80% delle spese sostenute

Con il bonus patente, si può ottenere un rimborso fino all’80% delle spese sostenute per la patente e l’abilitazione alla guida.

Per poter accedere al voucher di 2500 euro, è fondamentale avere tra 18 e 35 anni. In più essendo un progetto retroattivo, è possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2026.Ad oggi le risorse disponibili per il bonus patente 2023, sono 25,3 milioni di euro per il triennio 2023-2026, ma sarà possibile richiederlo solo una volta e per l’erogazione seguirà l’ordine di richiesta delle istanze. Quindi i primi che hanno fatto richiesta saranno anche tra i primi a ricevere il. Per non rischiare di finire ultimi nella graduatoria, in sostanza, è importante procedere il prima possibile, soprattutto se si sa già di voler prendere la patente per i mezzi pesanti e lavorare nel settore dell’autotrasporto. INsomma, si tratta sicuramente di una bella iniziativa per chi sogna una carriera in questo settore.