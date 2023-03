Patente europea digitale sul telefono si potrà guidare da 17 anni, ecco le novità dalla Ue

Potrebbe cambiare tutto molto presto per quanto riguarda la patente europea. La Commissione Europea, infatti, ha proposto delle nuove regole Ue per aumentare la sicurezza stradale. Per questo ha pensato ad una nuova patente digitale valida in tutta Europa. Lo scopo è modernizzare le norme sulla patente di guida. La vera novità, però, è che si potrebbe guidare dai 17 anni, o meglio si potrebbe iniziare a fare pratica di guida accompagnati. Se poi i giovani passeranno l’esame potranno già guidare appena compiuti 18 anni. In questo modo si vanno ad anticipare i tempi. Ma non finisce qui. Le nuove regole daranno più spazio alla formazione e i test per prendere la patente alla sicurezza per pedoni ciclisti, scooter e bici elettriche.

Patente europea digitale sul telefono: ecco cosa cambia

Si prevedono anche una stretta su alcune infrazioni e la condivisione dei dati per rendere efficace la sospensione delle patenti in tutta Europa.

Quindi commettere alcune infrazioni come il sorpasso pericoloso, il superamento delle linee continue o guidare contro mano, sarà punito gravemente.In una nota, l’esecutivo Ue ha precisato che le nuove norme hanno lo scopo di migliorare la sicurezza per gli utenti e aiutare l’Ue a raggiungere il numero di 0 vittime sulle strade entro il 2050. Questo perché, solo nel 2022, sono morte almeno 20mila persone nella Ue, la maggior parte pedoni, ciclisti e guidatori di scooter e moto.

Cosa cambia, quindi, con la nuova patente digitale valida in tutte Europa? Come ha confermato la commissaria europea ai trasporti, Adina Valean, la Ue vuole una patente di guida che funzioni in tutta la Ue, da avere sempre a portata di mano, quindi in formato digitale.

Sarà possibile già fare esperienza di guida a 17 anni

Si punta, in sostanza, ad una patente da avere sul telefono o altri dispositivi digitali, anche se sarà sempre possibile avere la versione cartacea. Con la patente digitale, inoltre, si semolificheranno anche “gli oneri amministrativi legati all’elaborazione di una patente fisica”.

Lo scopo, insomma, è semplificare le procedure amministrative e la sostituzione, il rinnovo o il cambio della patente di guida, visto che tutta la procedura si potrà eseguire online.

Le nuove norme sulla patente europea, avranno anche lo scopo di preparere i conducenti ai nuovi veicoli a zero emissioni, alla presenza di più pedoni e ciclisti sulle strade. Per i ragazzi di 17 anni, sarà possibile già fare esperienza di guida accompagnati attraverso un programma ad hoc, in modo da avvantaggiarsi e poter subito guidare l’auto appena compiuti i 18 anni.

Nel programma si cita anche un giro di vite sui trasgressori che commettono infrazioni in altri paesi. La Commissione, quindi, vuole accedere ai registri nazionali delle patenti di guida in modo che nessuno rimanga impunito. Con la legge attuale, si coprono i reati più frequenti come l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza. La Ue vuole allargare le infrazioni punibili come il sorpasso pericoloso, non mantenere una distanza sufficiente dal veicolo davanti, guida contromano, parcheggio pericolosi, attraversamento di una o più linee bianche continue etc.