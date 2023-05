La Regione più generosa con le neo mamme: bonus da 1200 euro

Neo mammine, siate felici, perché è in arrivo un nuovo sostegno economico davvero interessante. Steam parlando del bonus mamme in Umbria. Ebbene sì, se speravate che tale incentivo fosse rivolto a tutte le italiane, la risposta purtroppo è no. Quali sono le condizioni da soddisfare per ricevere questo sostegno?

Bonus mamme Umbria, ecco chi può riceverlo

È di ben 1200 euro il bonus previsto dalla Regione Umbria per le neo mamme. Si, ma chi può riceverlo? Naturalmente, ci saranno delle condizioni da soddisfare, eccole elencate:

residenza in Umbra da almeno 2 anni;

età del bimbo non superiore ai 12 mesi;

ISEE non superiore a 30 mila euro;

occupate o iscritte al Centro per l’Impiego.

Questi dunque i requisiti da soddisfare per ricevere il bonus mamme da 1200 euro in Umbria. Si tratta, da come possiamo vedere, di una grossa fetta delle neo mamme, visto che riguarda sia coloro che lavorano, che quelle attualmente disoccupate (a patto che siano iscritte al Centro per l’Impiego). Anche l’ISEE risulta essere abbastanza largo, visto che si parla di ben 30 mila euro annui di reddito. Ma quando presentare domanda? Rispondiamo velocemente anche a questo nuovo quesito.

Come farne richiesta?

La domanda può essere inviata dalle ore 12 del 4 maggio, fino alle ore 12 del 3 giugno. La misura è finanziata con uno stanziamento di 1,14 milioni di euro all’anno, per un totale di 5 milioni a 700mila euro previsti per 5 anni.

Scommettiamo che a questo punto vi starete chiedendo come fare per inoltrare la richiesta e ricevere il bonus mamme in Umbria. Del resto, il 4 maggio è ormai vicinissimo, quindi meglio non attendere oltre e avviarsi subito con la procedura. Per inoltrarla basterà collegarsi al portale della Regione Umbria, selezionare la voce “servizi in rete” attraverso il percorso Regione Umbria – Argomento: Sociale – Servizio: Bonus conciliativo natalità – Istanza: Bonus conciliativo natalità 2023.

“La graduatoria sarà effettuata per ordine di Isee, dal valore Isee più basso al più alto e solo in caso di parità di Isee, secondo l’ordine temporale di trasmissione della domanda con assegnazione del contributo fino alla concorrenza delle risorse messe a disposizione.”

La verifica delle domande e l’assegnazione della graduatoria verrà effettuata da Sviluppumbria , la quale comunica:

Portatrice dell’iniziativa è stata Donatella Tesi, presidente della Regione Umbria. Ecco le sue parole riguardo al bonus mamme in Umbria: